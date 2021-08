Belföldi költözéssel is lehet többet keresni, de mennyire földhöz ragadt a magyar?

Csökken a munkaképes korosztály száma, egyre kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, kihívást jelent az öregedő társadalom jelensége, a gazdaság újraindulásával tovább nő a foglalkoztatottság, és újból megjelenhet a munkaerőhiányos környezet, a nők foglalkoztatásában vannak még tartalékok - egyebek mellett ezekről az aktuális munkaerő-piaci trendekről esett szó a munkaerő-közvetítéssel és kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwalder sajtóbeszélgetésen, amelyen friss Mobilitási és Elégedettségi Indexeket is bemutatták.

Jelenleg 4,7 millió a foglalkoztatott Magyarországon, ez rekordokat döntöget, a foglalkoztatási ráta 71 százalékos, a munkanélküliség pedig 4 százalékos.

A következő években az 5 millió főt is elérheti a foglalkoztatottak száma,

és a nők foglalkoztatásában vannak még tartalékok - ismertette Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, aki hozzátette, hogy a munkavállaló korú népesség 2021-ben eddig 48 100 fővel csökkent a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A 4,7 millió foglalkoztatottból 360 ezer fő közelít a nyugdíjhoz, az iskolából éves szinten 20 ezer fővel kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra. 2021. júliusban a bejegyzett álláskeresők száma 261 757 fő volt.

Hol vannak még tartalékok?

A KSH méri azt, hogy mekkora az elvándorlás, de ebbe mindenki beletartozik, a munkaképes lakosság országon belüli migrációjára azonban még nem készült eddig felmérés. A Trenkwalder Mobilitási Indexe a munkavállalók motivációjának megértését tűzte ki célul, mindezt megyék szerint. Az Elégedettségi Indexben pedig a munkaerőpiaci kihívások kezelésére fókuszáltak. A kutatásban a 350 ezer főt számláló adatbázisukból összesen 2000 főt kérdeztek meg a versenypiacon: a válaszadók 53 százaléka szellemi területen, míg 47 százaléka fizikai területen dolgozik.

Mobilitási Index

Magyarországon 800 ezer ember vált éves szinten állást, a válaszadók több mint fele munkahelyet váltana a felmérés szerint, 35 százalék pedig hajlandó ehhez költözni is.

A legnagyobb arányban erre Csongrád-Csanád (54%), Somogy (52%) és Heves (50%) megyékben készek, ugyanakkor a legkisebb hajlandóság erre Pest megyében (8%), Komárom-Esztergom megyében (12%), illetve – talán kissé meglepő módon – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (14%) mutatkozik.

A költözés mellett elsősorban a jobb megélhetés miatt döntenének

(54%), de fontos szempont a stabilabb jövő (15%) és a több munkalehetőség (12%) is.

A válaszadók 29 százaléka erre elsősorban külföldön, míg 71 százalékuk belföldön lát lehetőséget.

Az elsődleges belföldi költözési célpontként szinte minden megyében Budapestet és Pest megyét jelölték meg, kivéve Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyéket, ahol a favoritnak Győr-Moson-Sopron megye bizonyult. Viszont a megkérdezettek szinte egyöntetűen a maradást választanák, amennyiben a megélhetési körülmények javulnának.

„A belföldi munkaerő mobilitási készségeinek ismerete a több szegmensben újra kialakuló munkaerőhiány és bérverseny időszakában egyre jelentősebb versenyelőnyt biztosíthat a munkavállalóknak – mondta G.Nagy Balázs, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója a felmérés eredményeit ismertető sajtóbeszélgetésen. –

A magyar lakosság költözési hajlandósága az elmúlt évtizedben sokat nőtt, és érdekes módon erre a legnagyobb készség ma nem a keleti, észak-keleti, hanem a déli országrészekben mutatkozik.

Elégedettségi Index

A mobilitási hajlandóság egyik fontos összetevője, hogy a munkavállalók egy-egy területen mennyire tartják élhetőnek a helyi viszonyokat. A Trenkwalder a kutatás során többek között felmérte a jelenlegi munkahellyel, a környék adta lehetőségekkel, valamint az adott megye kereseti és megélhetési viszonyaival kapcsolatos elégedettséget, melynek az értéke (10-es értékelési skálán) országos átlagban 6,4 pont lett. Nem meglepő módon ebben a tekintetben a Nyugat- és Észak-Dunántúl, illetve Közép-Magyarország megyéiben születtek a legjobb értékelések. A legnagyobb elégedettséget Fejér megyében mérték (7,4 pont), a legkisebb elégedettségi indexe Nógrád megyének volt (5,6 pont).

Fontos fejlemény, hogy a munkavállalók többsége úgy érzékeli, a koronavírus-járvány jelentősen rontott a körülményeken

– tette hozzá Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. – Az adott megye megélhetési viszonyait a pandémia előtti időszakra visszatekintve 7 pontra értékelték a jelenlegi 5,5 helyett, a szűkebb környék adta covid előtti lehetőségekre a mostani 6,9 pont helyett 7,8 pontot adtak.”

A válaszadók 64 százaléka az újra kitáguló munkaerőpiaci lehetőségek dacára úgy érzi, a munkahelyváltás jelenleg kockázatosabb, mint volt két évvel ezelőtt. Eközben 54 százaléknyian jelezték azt, hogy a munkájukra valamilyen hatással volt a járvány.

Külföldi munkaerő alkalmazása

Magyarországon azonnali igény lenne 100-120 ezer főt meghaladó fizikai és 30-50 ezer szellemi munkaerőre. Tartalék van a gazdaságilag inaktívakban, a fiatalokban, a nyugdíjasokban, a megváltozott munkaképességűekben, a nőkben, ugyanakkor ezek regionálisan eltérőek.

Ipari és termelői szektorok számítanak a vendégmunkásokra, elsősorban az autóipar és az elektronika. Többségben ukrán, szerb, román és kelet-ázsiai munkavállalókat hoznak be, a vírus előtti időkben nagyjából 100 ezren voltak. Nehéz pontos számot látni, mert az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nem közöl részletes adatokat. Munkavállalási célú tartózkodási engedélykérelem 78 ezer volt, ebből 45 ezer ukrán az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adatai alapján.

Felhívták a figyelmet a szeptember 1-től érvényes új rendeletre is: a nem szomszédos harmadik országbeli munkavállalók átmeneti időre munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is érkezhetnek. A minősített munkaerő kölcsönzésről korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is említést tett a Portfolio-nak:

Tévhit, hogy olcsóbb a külföldi, például az ukrán munkaerő, továbbá a szállás biztosítása legalább olyan fontos, mint a munkabér. Magyarország tranzitzóna: már a külföldi dolgozókat sem olyan könnyű megtartani magyar fizetésekkel.

A beszélgetésen kiderült, hogy a külföldi munkaerőre továbbra is lesz igény, ennek hátterében több tényező is áll:

a munkaerőpiac visszarendeződés a Covid után,

a gyorsan változó bérigények,

a vidéki munkalehetőség csökkenése,

a munkavállalói lojalitás csökkenése a fizikai szektorban,

a közfoglalkoztatottak számának csökkenése.

A Magyarországon immár több mint 25 éve jelenlévő Trenkwalder a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területén az egyik vezető szolgáltató. 2020-ban 21 milliárd forint nettó árbevétel közel 14 ezer munkavállalót helyezett el 434 partnere körében.

Az esemény keretében lehetőség nyílt megismerni a Trenkwalder új székházban elhelyezett egyedi eszközöket: az országos munkaerőpiac napi frissítésű, tetszőleges lebontásban kinyerhető adatait megjelenítő interaktív adatfalat, illetve, a munkaerőfelvétel kapcsán alkalmazott speciális szimulátorokat is.

