A Fed nagyon meglepte a világot: szigorítás helyett laza hangnemre váltott a jegybank

Az ING Bank elemzőinek gyorskommentárja szerint a jövő pénteki átfog amerikai (augusztusi) munkaerőpiaci adat miatt, illetve a delta-variáns amerikai terjedése miatt volt óvatos ma a Fed-elnök, illetve azt sugallta, hogy a jegybank még kivár az eszközvásárlási program leállítási menetrendjének (tapering) jelzésével. Rámutatnak arra, hogy Powell több kollégája a napokban már egyértelműen elkezdte készíteni a piacokat arra, hogy szeptemberi kamatdöntő ülésen bejelentik a taperinget, októbertől meg is kezdik azt és jövő tavasz-nyárig le is állítják azt, de most Powell azzal, hogy erre nem tett utalást, jó eséllyel későbbre tolta mindennek kezdetét. Ezzel együtt még nincs kizárva, hogy a taperinget szeptemberben bejelentik, de ahhoz nagyon erős augusztusi foglalkoztatási adat és a járvány terjedésének lassulása kell.