Fontos bejelentést tett Franciaország az orosz és kínai vakcinákkal oltottaknak

Franciaországban a koronavírus-járvány negyedik hulláma lecsengőben van, az ország az oltási kampány felgyorsításával és a Covid-igazolás bevezetésével elkerülte a legrosszabbat, de a járványt még nem győzte le - vélte Olivier Véran egészségügyi miniszter.

A Le Monde című napilap pénteki tudósítása szerint a tárcavezető sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a fertőző delta variáns júliusban kezdődött negyedik hulláma elsősorban a fiatalokat érintette, és

egy olyan járvánnyá vált, amely a beoltatlanokat öli, a kórházak beoltatlanokkal vannak tele, a halálesetek a beoltatlanokat érintik.

"A hullám gyorsan emelkedett, majd augusztusban stabilizálódott. A nyaralóhelyeken koncentrálódott. Jelenleg 11 ezer franciát ápolnak kórházban, közülük több mint kétezren vannak súlyos állapotban" - emlékeztetett a tárcavezető, aki sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy "a lakosságnak egy még mindig jelentős része kétségbe vonja az oltás hatékonyságát, és azt gondolja, hogy vannak más eszközök a vírus elleni küzdelemben".

Az adatok arra utalnak, hogy a negyedik hullámban harmadannyi fertőzött szorult kórházi ellátásra, mint a tavaly tavaszi első hullám idején.

"Ha nem az oltásra számítottunk volna, a negyedik hullám rosszabb lett volna, napi több ezer elhalálozással, tömeges súlyos esetekkel, a kórházak néhány hét alatt leterhelődtek volna. De ez nem történt meg, és alapos okunk van azt gondolni, hogy már nem is fog" - fogalmazott Olivier Véran, utalva arra, hogy az elmúlt héten már csökkenő tendenciát mutattak a napi esetszámok, s már nem emelkedtek 20 ezer fölé, miközben augusztus közepén megközelítették a 30 ezret.

A tengerentúli területeken, a francia Antillákon és Francia Polinéziában a járvány visszahúzódása ellenére az alacsony átoltottság miatt azonban a fertőzési szint nagyon magas, és a kórházak túlterheltek.

A miniszter elmondta, hogy szeptember első hetében Franciaország eléri a januárban kitűzött célszámot, amely szerint a koronavírus elleni oltás első adagjával beoltottak száma meghaladja az 50 milliót a 67 millió lakosú országban. A kormány szeretne ennél tovább menni, miután a 12 és 17 év közöttieknek is csaknem 60 százaléka már megkapta az első védőoltást, s a fennmaradó 40 százalékot véleménye szerint könnyű lesz elérni a tanévkezdéskor az iskolában kezdődő oltási kampánnyal.

"A prioritások prioritása azonban továbbra is az a kétmillió idős vagy beteg francia, akit még nem oltottak be" - hangsúlyozta.

"Franciaország mostanra a legtöbb ország átoltottsági szintje fölé került, beleértve Angliát is, amelyet sokáig példaként emlegettünk, lekörözve Németországot és Olaszországot is. Ez az egészségügyi dolgozók, a tűzoltók, az önkormányzati dolgozók önkéntes munkájának és a prefektusoknak köszönhető" - mondta a miniszter, aki szerint valamennyi korosztály átoltottsága kielégítő.

A teljes lakosság 74 százaléka, a felnőttek 86 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját, a teljes lakosság 64 százaléka, a felnőttek 77 százaléka pedig már mindkét dózist.

A javuló tendencia ellenére a miniszter jelezte, hogy a Covid-igazolás használatát valószínűleg november 15. után is meghosszabbítja a kormány, amennyiben a "Covid nem tűnik el az életünkből".

A koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokat és a távolsági buszokat, a kórházakat, a bevásárlóközpontokat, a kulturális intézményeket, mozikat, színházakat, koncerttermeket.

Olivier Véran azt is bejelentette, hogy az oltási igazolást Franciaország ezentúl azoktól is elfogadja, akiket a francia egészségügyi hatóságok által nem elismert, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elismert orosz és kínai oltóanyagokkal oltottak be, de csak abban az esetben, ha a harmadik védőoltásnak egy mRNS típusú - BioNTech/Pfizer vagy Moderna - vakcinát vesznek fel.

Miközben szombaton újabb megmozdulások várhatók - immáron hatodik hete - országszerte a Covid-igazolás használata ellen, az egészségügyi miniszter úgy vélte, hogy "az igazolás sikerével szemben egyre inkább csökken a tartózkodók száma", mert a "hatékony szűrési rendszernek és a tömeges oltásnak köszönhetően a nagyon fertőző variáns miatti járványhullám ellenére sem volt lezárás nyáron".

A tárcavezető megerősítette, hogy a harmadik védőoltás kampánya szeptember elején kezdődik azon veszélyeztettek és 65 évesnél idősebbek számára, akik legalább hat hónappal ezelőtt kapták meg az oltás második adagját. Ők azok, mintegy 19 millió francia, akiknek minden évben javasolják az influenza elleni védőoltást is. Az idősotthonokban szeptember közepén kezdődik az újabb oltási kampány, a többiek hétfőtől foglalhatnak időpontot a háziorvosuknál, a gyógyszertárakban vagy az oltóközpontokban.

Függetlenül az első két adag típusától, a harmadik adag mindenki számára egy mRNS típusú - BioNTech/Pfizer vagy Moderna - vakcina lesz.



Címlapkép: Shutterstock