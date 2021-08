Fegyveres konfliktusokhoz vezethet a klímaválság elleni fellépés

A klímaváltozás jelentette biztonsági fenyegetések többsége jelenleg ugyan alacsony vagy mérsékelt szintű, de a következő évtizedben várhatóan gyorsan fokozódnak majd. Közben az irányítási rendszerek egyelőre globális és helyi szinten sincsenek felkészülve a kockázatokra - áll egy új jelentésben.

A csapadékviszonyok változása, a tengerszint emelkedése és a természeti katasztrófák súlyosbodása világszerte kritikus negatív másodlagos hatásokat gyakorolnak a mezőgazdasági, gazdasági és egészségügyi rendszerekre. Tíz év múlva a klímaváltozás okozta jelenségek súlyos vagy katasztrofális helyzetet teremthetnek a vízügyek, az ökoszisztéma, az egészségügy és a nemzetbiztonság területén. Ezért nemzeti és nemzetközi szinten is prioritásként kell kezelni a katasztrófa-elhárítási és biztosítási rendszerekbe történő beruházásokat, az egyre sebezhetőbb kritikus infrastruktúra jelentős megerősítésére összpontosítva - fogalmaz az International Military Council on Climate and Security (IMCCS) nevű szakértői csoport júniusban elkészült második jelentése.

A jelentés szerint az irányítási rendszerek globális és helyi szinten sincsenek felkészülve a klímaváltozás jelentette kockázatokra, amelyekkel világszerte minden régiónak szembe kell néznie. Pozitívum ugyanakkor, hogy a jelek szerint a klímaváltozás elleni fellépés is fordulóponton van, amit az is jelez, hogy a koronavírus-járvány akut kihívásai közepette is számos ország klímaügyhöz való hozzáállása kedvező irányban változott. A klímaügy biztonsági dimenziója egyre inkább tudatosul és elfogadottabb a nemzetközi közösségben, azonban kritikus fontosságú, hogy a felismerést mielőbb cselekvés kövesse - hangsúlyozza a jelentés a témában megjelenő más szakértői anyagokhoz hasonlóan.

Ezek jelentik a legsúlyosabb fenyegetést

A jelentést összeállító szakértők szerint a legsürgetőbb biztonságpolitikai fenyegetést az alábbi, a klímaváltozással összefüggő jelenségek képviselik 2021-ben:

Természeti katasztrófák fokozódása Társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek növekedése Biológiai sokféleség csökkenése Fertőző betegségek Kényszerű lakóhelyelhagyás

Tíz év múlva, 2031-ben így alakulhat a legégetőbb problémák sorrendje:

Természeti katasztrófák fokozódása Csapadékviszonyok megváltozása Kényszerű lakóhelyelhagyás Népességközpontokban jelentkező zavarok Fertőző betegségek

Húsz év múlva, 2041-ben pedig így nézhet ki a lista:

Szélsőséges hőség Csapadékviszonyok megváltozása Tengerszint-emelkedés Népességközpontokban jelentkező zavarok Az óceánok kritikus ökoszisztéma-vesztesége

Senki sem immúnis

A klímaváltozás az alábbi biztonságpolitikai kulcskockázatokat hordozza magában a jelenlegi körülmények között a jelentés szerint:

Az éghajlatváltozás és más kockázatok összhatása

Amint azt a világjárvány is bizonyította, sok ország nincs felkészülve többszörös válságok, összetett biztonsági fenyegetések egyidejű kezelésére. Például a coviddal összefüggő korlátozások és gazdasági sokkok, valamint az aszályok és áradások világszerte növelték az élelmiszerellátás bizonytalanságát, fokozva az instabilitást és konfliktusokat a világ számos pontján.

A klímaváltozás jelentette biztonsági fenyegetések erősödése

A klímaválság jelentette kockázatok minden régióban fokozódni fognak, és egyre gyakoribb lesz, hogy mielőtt a társadalmak talpra álltak vagy alkalmazkodtak volna az egyik katasztrófához, máris újabb csapás éri majd őket. A világ törékeny régiói továbbra is a klímaváltozás legsúlyosabb és -katasztrofálisabb biztonsági következményeivel szembesülnek majd, de egyetlen régió sem marad immúnis, amint azt az Egyesült Államokat és Ausztráliát sújtó példátlan tűzvészek is demonstrálták 2020-ban.

A klímaváltozás fokozódása egyre inkább leterheli a katonaságot

Ahogy a szélsőséges időjárási események üteme és intenzitása növekszik, az országok kénytelenek lesznek egyre inkább az eseményekre leggyorsabban reagálni képes katonaságra támaszkodni. Bár a klímaváltozás közvetlen hatásai rendszeresen fenyegetik a katonai infrastruktúrát, ezáltal csökkentve készenlétét is, a legnagyobb fenyegetést a társadalmi rendszerek zavarai jelentik.

A helyi sajátságok figyelmen kívül hagyása a klímaalkalmazkodás során növelhet más biztonsági kockázatokat

A klímaváltozáshoz való adaptációt és a rugalmasság fokozását szolgáló azon megoldások, amelyek nem veszik figyelembe a helyi közösségek szempontjait és a lokális jellegzetességeket, akaratlanul is hozzájárulhatnak más biztonsági kockázatok erősödéséhez.

A globális döntéshozatali rendszer nincs felkészülve a klímaváltozás okozta biztonsági kockázatok kezelésére

Bizonyos esetekben a nemzetközi jog az éghajlatváltozás idejétmúlt értelmezésein alapul, ezért nem alkalmas a jövőben várható kihívások megválaszolására, más esetekben az egyes biztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó nemzetközi jogi keretek, normák még nem is léteznek.

Lehetőségek sora

A fő veszélyek mellett a jelentés igyekszik felmutatni a klímaügy kezelését szolgáló nemzetközi együttműködési lehetőségeket is. Mindenekelőtt, a világnak előnyt kell kovácsolnia abból, hogy az Egyesült Államok visszatért a klímaügy nemzetközi színpadára. A Biden-adminisztráció elköteleződése a klímaváltozás elleni fellépés mint nemzetbiztonsági prioritás iránt lehetőségek sorát nyitja meg a klímaügyi nemzetközi együttműködés előmozdítására. Erre jó alkalmat kínál az ENSZ idén novemberben Glasgow-ban tartandó 26. Éghajlatváltozási konferenciája is.

Továbbá, a jelentés szerint a klímakockázatoknak leginkább kitett országok ellenállóképessége fejlesztésének prioritást kell kapnia a konfliktusok megelőzése érdekében. Ezt diktálja a fejlett országok saját érdeke is, hiszen például ha a klímaváltozás hatására az észak-afrikai és közel-keleti térségből Európába irányuló migráció fokozódik, az több módon is jelentős nyomást helyezhet az EU-ra: az egészségügyi és szociális rendszerek további terhelése mellett a jelenséget a bevándorlásellenes politikai erők is kihasználhatják a saját javukra, a fokozott etnonacionalizmus pedig ugyancsak káros az európai biztonságra - állapítja meg a jelentés.

A kapcsolódó biztonsági kockázatok megelőzése és a jobb felkészülés érdekében a nemzetközi közösségnek egyre inkább ki kell aknáznia a predikatív modellezésben és a kockázatértékelési módszerekben rejlő lehetőségeket is. Az eredményeket a haderők regionális biztonsági terveibe és felkészültségi értékeléseibe is be kell építeni. A biztonsági szerveknek világszerte hangsúlyozniuk kell és jelentősen csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok kibocsátását; ebben különösen az EU szervei és a NATO vállalhat vezető szerepet a jelentés szerint.

A klímaharc mint konfliktusforrás

A környezeti és klímaválság biztonsági hatásainak kezelése érdekében különösen nagy szükség lenne olyan, többoldalú tárgyalásokra is, amelyek ma még nem létező nemzetközi jogi mechanizmusok megteremtésével adnának kereteket és irányt a geomérnökségként hivatkozott, a Föld klímarendszerébe a globális felmelegedés elleni fellépés részeként tervezett beavatkozásoknak. A technológiák két fő típust képviselnek: a légkörből szén-dioxid kivonását lehetővé tevő megoldások mellett a napfény világűrbe való fokozott visszatükrözésére tervezett, illetve a légköri hő távozását elősegítő eljárások azok, amelyek a jövőben szerepet kaphatnak a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Ezen technológiák megítélése erősen vitatott; amellett, hogy sokak szerint az ezekbe vetett túlzott hit gyengíti a kibocsátáscsökkentési elköteleződést, esetleges alkalmazásuk is számos kételyt vet fel. Az éghajlati rendszerbe történő szándékos és nagyarányú beavatkozás negatív hatással járhat a környezetre és a helyi időjárásra is. A légkör összetételének módosítása például megzavarhatja a víz körforgását, aszályt vagy egyéb szélsőséges időjárási jelenségeket előidézve. Mivel a beavatkozások egyebek mellett a biológiai sokféleség, az élelmiszer- és vízbiztonság csökkenéséhez is vezethetnek, egyoldalú alkalmazásuk akár fegyveres konfliktusok potenciális kiváltó oka is lehet, és az is elképzelhető, hogy egyes országok nem hagyományos fegyverként vetik be ezen technológiákat.

A fenti kockázatok és annak ellenére, hogy már számos kísérleti projekt van folyamatban, a téma még nagyrészt feltáratlan a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában. A technológiák fejlesztéséhez és alkalmazásához szükséges keretek megalkotásának az ENSZ hatáskörébe kell tartoznia, és magába kell foglalnia a kapcsolódó tevékenységek és szereplők szoros figyelemmel követését, valamint a többoldalú nemzetközi irányítási mechanizmusok létrehozását - vélik a szakértők, akik szerint ennek során különös figyelmet kell fordítani az olyan kérdések megválaszolására, amelyek a felelősségre, az elszámoltathatóságra, valamint a határokon átnyúló környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokra vonatkoznak.

