Koronavírus: az ITM az egyetemi hallgatók beoltását szorgalmazza

A negyedik hullám közeledtével a még beoltatlan, felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és tanárokat is az oltás felvételére biztatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM); a tárca ezzel kapcsolatban ajánlásokat is küldött az intézményeknek hétfőn.

Az egységes iránymutatás alapján az oktatás normál munkarendben indulhat meg a magyarországi egyetemeken. Fontos, hogy a hallgatók magukat és társaikat is védjék a megbetegedés ellen, és az oltás a leghatásosabb védelem - idézték Schanda Tamást, a minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkárát a tárca MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A felsőoktatási intézményeknek arra kell ösztönözniük hallgatóikat, oktatóikat és munkatársaikat, hogy éljenek a vakcina felvételére széles körben biztosított lehetőségekkel - tették hozzá.

Az ITM hétfőn kiküldött, konkrét javaslatokkal segíti a felsőoktatási intézményeket a biztonságos tanévkezdésben - írták. Az ajánlás fő céljai a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése, a felsőoktatásban dolgozók és az egyetemi hallgatók védelme a képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása mellett - húzták alá.

Schanda Tamás szavai szerint az egyetemeken már most is kimagasló mértékű, átlagosan nyolcvan százalékos az átoltottak aránya. A jelenléti oktatás biztonságát növeli, ha a hiányzó egyötödből is minél többen beoltatják magukat. Az ingyenes védőoltást az egyetemek nem magyar állampolgárságú hallgatói is kérhetik - fűzte hozzá.

Az ajánlás a felsőoktatási intézmények látogatására, a kollégiumok, diákotthonok igénybevételére, a rendezvények megtartására vonatkozó iránymutatást is ad. Az egyetemek feladatainak ellátása, polgárainak biztonsága érdekében a rektorok kötelesek gondoskodni a mindenkori védelmi intézkedések betartásáról - közölték.