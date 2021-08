Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a hétfő reggeli adatok

A hétfő reggeli adatok szerint a hétvégén 521 új fertőzöttet igazoltak, újabb elhunyt viszont nem volt. Jelenleg 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4936 főre csökkent.

A hétvégén összesen 521 új esetet talált a hazai járványügy, a három napot felölelő adat jóval magasabb az egy héttel korábbinál, ami 340 volt, ráadásul az 4 napot foglalt magában az augusztus 20-i hosszú hétvége miatt. Napi esetekre leosztva ez 173 fő / nap lenne az előző heti 85 fő / naphoz viszonyítva. Az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma tehát továbbra is emelkedő tendenciát mutat, amit jól mutat a meredeken emelkedő 7 napos mozgóátlag görbéje.

Ha összevetjük az idei és a tavalyi év esetszámait, akkor meglehetősen hasonló ív látható, gyakorlatilag ugyanebben az időszakban indult el a járványgörbe emelkedése 2020-ban is. A koronavírus-fertőzöttek száma most azonban magasabb szinten áll, mint a múlt év hasonló időszakában. A kérdés, hogy idén ősszel is ugyanolyan meredek lesz-e az emelkedés, mint tavaly.

A hétvége alatt azonban szerencsére nem hunyt el újabb beteg, így az áldozatok száma változatlanul 30 057 fő.

A kórházban ápoltak száma 98 fő, míg lélegeztetőgépen jelenleg 7-en vannak.

