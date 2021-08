A britek nem javasolják a Magyarországra utazást a koronavírus miatt

Még szombaton frissítette ajánlását Magyarországgal kapcsolatban a brit kormány, a külügyminisztérium mostantól csak a feltétlenül szükséges utazásokat javasolja a koronavírus terjedése miatt.

A friss ajánlást egyrészt a magyar, másrészt a brit járványhelyzet is indokolhatja. Itthon az elmúlt napokban érezhetően emelkedő esetszámokról számoltak be a hatóságok, bár a halálos áldozatok száma nem emelkedett jelentősen ezzel párhuzamosan.

The FCDO no longer advises against all but essential travel to Hungary, based on the current assessment of COVID-19 risks. Read more here: https://t.co/5c8Hamj3xz