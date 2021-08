Fordulat az MNB-nél: lépés az ortodoxia irányába, felkészülés a következő turbulenciára?

A Magyar Nemzeti Bank augusztus 24-i ülésén a vártnak megfelelő mértékben, 30 bázisponttal emelkedett az alapkamat, azonban az elemzőket meglepetésként érte, hogy az állampapír-vásárlási program fokozatos kivezetésének megindítását is bejelentették. Az alábbiakban a döntés lehetséges mozgatórugóit (ezekről keveset tudtunk meg a közleményből, illetve az ülést követő sajtótájékoztatón elhangzottakból), valamint a pénzügyi piacokra gyakorolt hatását igyekeztünk összefoglalni.

Először is kezdjük magával a döntéssel: az augusztus 23-i héttől fogva a jegybank hetente már csak 50 milliárd forint értékben tervez állampapírokat vásárolni, míg korábban heti 60 milliárd volt a keretösszeg. A vásárlások heti ütemezését negyedévente fogja felülvizsgálni, és minden negyedév végén dönt a következő időszak heti célmennyiségéről. Mindezeken felül természetesen rugalmasan alakítja majd az aktuális vásárlásokat, és a kivezetés alatt is elsődlegesnek tekinti a piaci stabilitás megőrzését.

Ezek a bejelentések váratlanul érték a piacot, mivel még az egy hónappal korábbi ülésen is azt kommunikálta a jegybank, hogy az állampapír-vásárlási program tekintetében tartós jelenlétre kell felkészülni, és a kamatemelési ciklus független az eszközvásárlásoktól. Noha bejelentették, hogy a következő hónapban esedékes a 3000 milliárd forintos küszöb elérése miatti felülvizsgálat, ami eddig csak technikai jellegű volt csupán és a programban érdemi változást nem okozott. Mi változhatott vajon, ami az MNB-t erre a lépésre késztette?

Gyorsan nő a magyar gazdaság

Az első és legfontosabb kiváltó ok a második negyedéves GDP-adat lehetett. A vártnál jobb adat (+2,7% az előző negyedévhez képest, szemben az +1,4%-os elemzői konszenzussal) azt jelentette, hogy a hazai gazdaság az MNB (és a legtöbb elemző) alapforgatókönyvéhez képest egy negyedévvel korábban, már az április-júniusi időszakban „kinőtte” a válság okozta visszaesést. Ezzel a jegybank szerint „a magyar gazdaság sikeresen újraindult”, tehát eljött az ideje, hogy a járványhelyzet alatt bevezetett egyik legfontosabb válságkezelési eszközét elkezdje kivezetni. Így ez feltehetőleg egy negyedévvel korábban valósult meg, mint ahogy azt az MNB eredetileg tervezte.

Ehhez kapcsolódóan a vártnál nagyobb gazdasági növekedés csökkentheti a GDP-arányos államháztartási hiányt, a vártnál nagyobb lehet a javulás az államadóssági ráta idei csökkenésénél is, valamint a külső egyensúlyi mutatók is javulhatnak.

A jobb növekedési pálya pozitívan hathat a külföldi befektetők magyar eszközök iránti keresletére is, mivel csökkenhet a magyar kötvények kockázati felára. Ráadásul, ha ezt az ortodox irányba való elmozdulásként értékeli a piac, akkor erősítheti a jegybanki hitelességet is.

Közeleg a Fed döntése

A második fontos indok a kivezetés megindítása mögött az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed közelgő bejelentése lehet, amelyben a saját eszközvásárlási programjuk kivezetéséről („tapering”) közölnek majd részleteket a piaccal. A konkrét bejelentést valamikor a szeptemberi vagy a novemberi Fed ülésre várják az elemzők; maga a kivezetés az év végén vagy jövő év elején kezdődhet meg. Az augusztus 27-i Jackson Hole-i beszédében Jerome Powell ugyanis úgy fogalmazott, ha az amerikai foglalkoztatottság továbbra is olyan ütemben javul, mint az utóbbi hónapokban, akkor még idén sor kerülhet a kivezetés megkezdésére.

Azért fordíthat kiemelt figyelmet erre a hazai jegybanknak, mert 2013-ban, a legutóbbi ilyen bejelentés után hirtelen megugrottak a kötvényhozamok (a magyar 10 éves benchmark állampapírhozam 5% alatti szintről 6,77%-re ugrott két hónap leforgása alatt), és a feltörekvő piacokról nagymértékű tőkekivonás indult meg (az MSCI feltörekvő piaci részvényindexe több mint 17%-ot, a JP Morgan feltörekvő kötvényeket tartalmazó indexe pedig több mint 12%-ot esett május és június során). A forint viszonylag stabil maradt ebben az időszakban, mivel támogatta a 4% körüli nominális kamatszint és a több mint 2%-os reálhozam. A jelenlegi negatív forint reálhozamok mellett erre a hátszélre most nem számíthat a jegybank.

Amennyiben tehát a monetáris politikai döntéshozók fel akarnak készülni az amerikai „tapering” okozta turbulens piaci viszonyokra, akkor a mostani szélcsendes időkben érdemes védelmi vonalakat felépíteniük.

Az építkezés egyik eleme a kamatok emelése, amely támogatja a forintot a biztonságosnak számító devizákhoz viszonyított kamatkülönbség növekedésén keresztül. A másik elem pedig az állampapírvásárlások csökkentése lehet, amely egy esetleges jövőbeni kockázatkerülési hullám esetére növeli meg a jegybank mozgásterét, hogy szükség esetén újra hatékonyan bevethesse azt.

Egyéb tényezők

Az említetteken túl több, kevésbé jelentős indokot is fel lehet sorolni a kivezetési döntés mellett, amelyek mind játszhattak kisebb-nagyobb szerepet:

Az idei adósságfinanszírozás jól áll időarányosan, így egy potenciálisan magasabb idei GDP szint mellett a nyomás sem akkora az ÁKK-n, hogy mindenképpen erőltesse a kibocsátásokat

Sok állampapírsorozatnál az MNB már megközelítette, vagy egyes esetekben meg is haladta az 50%-os részarányt a teljes kibocsátott mennyiségből, ami hátrányosan befolyásolja a piaci likviditást.

Több hazai kötvénykereskedő is úgy véli, hogy az állampapírpiac likviditása (a gazdasági aktivitással szemben) nem közelíti meg a válság előtti szintet, köszönhetően az MNB számottevő piaci jelenlétének. Noha ez nem fog érdemben változni a jövőben (ugyanis jelenleg a jegybank nem tervezi eladni a már megvásárolt mennyiségeket), a vásárlások csökkenése mégis pozitív irányba változtathatja a likviditási helyzetet.

Piaci hatások

A bejelentés piaci hatásait megfigyelve látható, hogy annak volt pozitív és negatív következménye is. A pozitív oldalon a forint egyértelmű erősödése a hírre, míg a negatív oldalon a hosszú lejáratú kötvényhozamok emelkedése szerepel. A következő felülvizsgálatig (szeptember 21-i kamatdöntő ülés) érvényben lévő csökkentés közvetlen hatása elenyésző, mivel ez elmúlt hetekben már a megcélzott heti 60 milliárdnál kisebb mértékben vásárolt az MNB, a kamatdöntés előtti két hétben ez az összeg 53 milliárd volt. A jövőbeni hatások azonban összetettebbek lehetnek. A jegybanki kommunikáció szerint minden negyedév végén felülvizsgálják a heti célösszegek mértékét. Kiindulva a mostani csökkentésből ez negyedévente 10 milliárdos csökkentést implikál, amihez kényelmesen tud majd alkalmazkodni a piac. Ezzel az ütemmel számolva jövő év szeptemberére teljes mértékben kivezetésre kerülhet a program. A vásárlások összetétele is változik: a rövidebb, 5 éves futamidőkről a hosszabb, 10 év feletti lejáratokra súlyozza át a programot az MNB, így ezen a lejárati szegmensen a hozamgörbe meredeksége csökkenhet. A forint árfolyamára pedig kedvezően hathat a jövőben a folyamatos kivezetés, ugyanis a folytatódó kamatemelések mellett az állampapírvásárlások egyre kisebb mértékben fogják majd ellentételezni a monetáris kondíciók szigorodását.

Hosszútávú pozitív hatás lehet a jegybank hitelességének a növekedése. A befektetők nem értették a (világon egyedülálló) kamatemelési ciklus mellett teljes gőzzel üzemelő állampapír-vásárlásokat, így a monetáris szigorítás üzenete nem volt teljesen egyértelmű.

Ezzel az ortodoxia irányába tett lépéssel az MNB a hitelességét is növelheti, és még inkább erősíti az alapkamat, mint legfontosabb monetáris politikai eszköz súlyát. Ha valóban turbulens időszak következik a Fed „tapering” bejelentését követően, akkor ezekre a kiépített védelmi vonalakra minden bizonnyal szükség is lesz.

