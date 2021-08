Kevésbé lett kockázatos Magyarország a brit kormány szerint

Korrekció: elsőre rosszul értelmeztük a brit külügyminisztérium szombati frissítését, nem a szabályok szigorításáról, hanem éppen ellenkezőleg, a lazításáról van szó. Eddig csak a legszükségesebb esetekben javasolták a brit állampolgároknak a Magyarországra utazást, ezt szüntették most meg.

Még szombaton frissítette ajánlását Magyarországgal kapcsolatban a brit kormány, a külügyminisztérium mostantól már nem csak a feltétlenül szükséges utazásokat javasolja a koronavírus terjedése miatt.

A friss ajánlást elsősorban az aktuális járványhelyzethez igazítják, a dolog érdekessége, hogy hazánkban éppen az elmúlt napokban indult emelkedésnek az esetszám, vagyis kérdés, meddig maradhat a jelenlegi lazább ajánlás érvényben.

The FCDO no longer advises against all but essential travel to Hungary, based on the current assessment of COVID-19 risks. Read more here: https://t.co/5c8Hamj3xz