Magyarország szembe megy a fél világgal – Újra az iskolákban indul be a járvány?

Érdemi korlátozások (maszkviselés, lázmérés, tesztelés) nélkül kezdődött meg a tanév ma reggel, miközben a koronavírus delta variánsa már terjed Magyarországon, és a 12 év alattiak még nem kaphatnak oltást. A 12-18 év közötti oltottak döntő többsége sem rendelkezik védettséggel, hiszen a napokban kapják meg az első dózisukat azok, akik regisztráltak, vagyis a teljes védettségük október első felében alakul ki. Az iskolában az oltások minden bizonnyal érdemben lassítani fogják a vírus terjedését a pedagógusok körében, azonban nagy kérdés, hogy a korlátozásmentes iskolakezdés milyen hatással lesz a gyerekekre. Szakértők szerint kétségtelenül az iskolakezdés a legnagyobb kockázat az ősz folyamán.

„Miután a sikeres védekezésnek és a magas átoltottságnak köszönhetően már nincsenek érvényben szigorú korlátozások a mindennapokban sem, így az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket.” Ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az iskolakezdés kapcsán a múlt héten, éppen akkor, amikor egyre egyértelműbb bizonyítékok láttak napvilágot arról, hogy Magyarországon elkezdődött a járvány negyedik hulláma.

Kiderült ugyanis, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a szennyvízminták koronavírus eredménye országos átlagban emelkedő tendenciát mutat. Kiemelték, hogy a SARS-CoV-2 koncentrációk megegyeznek a második hullám felszálló ágában mértekkel. Ezt támasztják alá az esetszámok is, a napi új fertőzöttek száma ugyanis hónapok óta nem látott szintre emelkedtek, és úgy tűnik, hogy a növekedés folyamatos. Az Emmi közleménye óta még egy hét szennyvízmintái rendelkezésre állnak, az adatok szerint több „nagyvárosban határozott növekedésnek indult a SARS-CoV-2 koronavírus koncentrációja”.

Az iskolákban tehát sem lázmérés, sem maszkviselés, sem egyéb korlátozás nincs a ma reggel elindult új tanévben annak ellenére sem, hogy a koronavírus újra terjed az országban.

A kormány úgy látja, hogy a vírus elleni leghatékonyabb védekezés az oltás, és másra igazából nincs is szükség. Habár kétségtelen, hogy a vakcina a legjobb eszköz, az óvodában és az általános iskolákban mégis többségben lesznek az oltatlanok, hiszen 12 év alatt senki sem kaphat oltást. Vagyis jellemzően csak a 7-8. osztályosok vehetik fel a vakcinát, a náluk fiatalabbak számára ez nem opció, ők továbbra is védtelenek a vírussal szemben. Egyelőre nincs a világon olyan vakcina, amelyet 12 év alatti gyermekeknek is beadhatnának, a Pfizer éppen most teszteli az oltását a gyerekeken, de egyelőre még tartanak a kutatások.

Az Emmi közleménye szerint a kormány célja, hogy „az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasoljuk, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.” Egy interjúban azonban Kásler Miklós Emmi-miniszter azt mondta, hogy Magyarországon el fog indulni a negyedik hullám, de az egészségügyi rendszer és az iskolák is felkészülnek erre. Nem teljesen világos, hogy Kásler milyen felkészülésről beszél az iskolák tekintetében, hiszen éppen ma indult el a tanév tesztelés, maszkviselés, lázmérés nélkül.

A nyilatkozatok alapján a kormány biztos a negyedik hullám bekövetkezésében, így akkor az igazán nagy kérdés, hogy miért nincsenek semmilyen védelmi intézkedések olyan intézményekben, ahol döntő többségében oltatlanok vannak, akiknek a körében minden korábbinál gyorsabban terjedhet a koronavírus, hiszen már Magyarországon is a különösen fertőző delta variáns a domináns. Rusvai Miklós víruskutató úgy látja, hogy az iskolakezdés tűnik a legnagyobb kockázatnak az előttünk álló időszakban, ahol a nyaralásból visszatérő és oltatlan gyerekek találkoznak. Úgy véli, figyelmeztető jel számunkra az, hogy Nagy-Britanniában és Izraelben is – tehát a magas átoltottságú országokban – a kórházi kezelés elsősorban a nem oltottakra korlátozódik, az oltottak pedig enyhébb formában átvészelik a fertőzést. Zacher Gábor főorvos is azt hangsúlyozta, hogy a 60%-ot közelítő itthoni átoltottság még mindig nem elég, és főként a gyermekek, fiatalok körében minél előbb növelni kellene, mert azzal kivédhetnénk egy újabb jelentős járványhullámot, ami az iskolakezdés utáni hetekben a szakértők szerint elindulhat. A 12-18 évesek körében jelenleg 14%-os az oltottsági arány, ami alacsonynak számít.

Ami az iskolákat illeti, a környező országok némiképpen másképp gondolkodnak a koronavírus negyedik hullámáról, mint Magyarország. Ausztria kifejezetten kemény korlátozásokkal indítja az évet. A tanárokat és diákokat hetente háromszor fogják kötelezően tesztelni koronavírusra Ausztriában az új tanév első három hetében, ha egy régióban terjed a vírus, tekintet nélkül arra, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Az iskolákban már tavaly bevezették az antigén gyorsteszteket, most azonban a kötelező heti három szűrővizsgálatból az egyiket a valamivel pontosabb PCR-teszttel fogják elvégezni. Heinz Fassmann oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy ezekkel az intézkedésekkel próbálják elejét venni az iskolák újbóli bezárásának. Románia maszkviseléssel igyekszik meggátolni a vírus terjedését, de közölték, hogy be is zárhatnak intézményeket, vagy hibrid oktatásra térnek át, ha a fertőzöttek száma emelkedni fog. Az országban olyannyira komolyan veszik a maszkviselést, hogy az új tanévben már nem fogadják el az iskolákban vagy az egyetemeken a textilmaszkot, mindenki csak orvosi maszkban mehet. Horvátországban úgy nyitnak ki az iskolák, hogy azoknak, akik nincsenek beoltva, kötelezően maszkot kell viselniük.

Nem csoda, hogy a legtöbb ország restrikciókat vezet be, ami nagyban érinti az iskolákat. Ahol ugyanis már javában zajlik a negyedik hullám, ott nem meglepő módon egyre több oltatlan fiatal betegszik meg, kerül kórházba, hiszen nekik nincs védettségük.

Az Egyesült Államokban, ahol javában tart a járványhullám, már olyan sok gyerek van kórházban koronavírus miatt, mint amire eddig nem volt példa a vírus kirobbanása óta. Mindez óvatosságra inthet számos országot, hiszen a gyermekeket ritka esetben érintő sokszervi gyulladás vagy a delta variáns súlyos lefolyása kórházi kezelést tesz szükségessé az esetükben is.

Már a koronavírus brit variánsának terjedésekor egyértelművé vált, hogy az iskolák gócponttá válhatnak, főképp, ha nem találják meg időben a fertőzötteket. Magyarországon a brit mutáns terjedésének visszaszorítása érdekében a legerősebb intézkedésnek az iskolák bezárása bizonyult tavasszal. A harmadik hullám elején ugyanis az iskolák voltak a járvány egyik legnagyobb gócpontjai, az általános bezárás előtt az intézmények negyedében megakadályozta a zavartalan tantermi oktatást a brit variáns iskolai terjedése. Még úgy is, hogy korlátozó intézkedések voltak érvényben a vírus lassítása érdekében.

A brit variáns legalább 50 százalékkal fertőzőbb volt, mint a korábbi változatok, a most terjedő indiai/delta változat még a brithez képest is sokkal gyorsabban terjed. Az iskolán már a gyorsan terjedő brit mutáció ellen is nagyon nehezen tudtak védekezni Magyarországon, hiszen ameddig azonosították a fertőzötteket, és meghozták a (karantén)intézkedéseket, addigra már az iskolákban jó eséllyel elterjedt a fertőzés. A delta változat még rosszabb kilátásokkal kecsegtet. Ami a jó hír, hogy a pedagógusok többsége be van oltva, így védettnek számít, azonban az óvodákban, az általános iskolák alsó tagozataiban és a felsősök között az 5. és 6. osztályban egyáltalán nincsenek beoltva a diákok. A következő hetek legnagyobb kérdése tehát az lesz, hogy milyen gyorsan terjed majd a koronavírus az iskolákban, hiszen az óvodákban és az általános iskolákban a diákok döntő többsége oltatlan, de akiket beoltottak, még azok sem számítanak védettnek. Az oltási programot ugyanis az iskolakezdésre szervezték, így sokan kapják meg az első dózisukat a 12 év felettiek közül a napokban. Az oltás viszont csak a második dózis után 2 héttel ad teljes védettséget, ami október első felét jelenti.

Összességében tehát amíg a járvány harmadik hullámának küszöbén egy lassabban terjedő vírussal álltunk szembe (brit változat), addig most egy gyorsabban terjedő (indiai változat) a domináns Magyarországon. Ez gyorsabb és könnyebb terjedést valószínűsít zárt terekben.

Akkor azonban a tanárok még nem voltak beoltva, most viszont jelentős részük már védett, ami csökkenti a vírus terjedési képességét.

A 12 év alatti gyerekek most sincsenek beoltva, a 12 és 18 év közöttiek körében pedig alacsony az átoltottság, ami nem igazán fogja fékezni egyelőre a vírus terjedését. Érdemi változás a tavaszihoz képest, hogy akkor védelmi intézkedések voltak érvényben az iskolákban, amelyek most nincsenek.

Mindezek tükrében habár az oltottság megvédi a tanárokat a megbetegedéstől - így vélhetően kis eséllyel kell majd iskolát bezárni azért, mert megbetegednek a tanárok -, a korábbi védelmi intézkedésekből való feladás könnyen lehet, hogy a vírusnak kedvez az iskolákban.

Címlapkép: Shutterstock