Hivatalos: felrobbantak az árak Magyarországon, egy vagyon a nyaralás, strandolás

A saját bőrünkön is érezhettük az idén nyári strandoláskor-nyaraláskor, hogy jócskán drágultak a kikapcsolódás tipikus „kellékei”, a lángos, a fagylalt, vagy a görögdinnye ára. A KSH-tól elkértük a hivatalos árlistát, a Portfolio-nak küldött részletes adatok szerint még a strandolásnál is sokkal durvábban nőtt az ára a hamburgernek és a gyrosnak.

A KSH az elmúlt hónapokban 5% körüli éves fogyasztói áremelkedési ütemről számolt be, amit mintegy ezer termék és szolgáltatás havi árfeljegyzéséből számol ki, de ezek közül havonta csak mintegy 180 tételnek közli nominálisan is az árait. Ezért a Portfolio az idei nyári szezon kapcsán is kikérte a KSH-tól a részletesebb bontást (a 2019-es beszámolónk itt, a 2018-as itt érhető el) és kiderült, hogy a nyaralás-strandolás tipikus tételeinél az átlagos inflációnál érdemben magasabb volt az áremelkedés mértéke.

Vagyis amikor nyaralás közben azt érezzük, hogy 10-30%-kal ugrottak meg az egyes termékeknek az árai, akkor bizony nem tévedünk.

A statisztikai hivatal országos árfelméréséből kiderült, hogy idén június-július átlagában a görögdinnye egy kilójának és a lángos egy darabjának ára átlagosan 12,5%-kal, illetve 12,2%-kal drágult tavaly június-július átlagához képest.

Az élményfürdőkbe való belépő ára átlagosan csaknem ugyanilyen mértékben, 11,4%-kal emelkedett, aki viszont csak egy átlagos strandra ment, ott a belépőjegyek 4,4%-kal kerültek többe június-július átlagában. Egy gombóc fagylalt ára pedig átlagosan 8,3%-kal került többe, mint tavaly a nyár első felében.

Ezek is magasabb áremelkedést jelentenek, mint az átlagos infláció, de ami igazán meghökkentő, hogy az országos felmérés szerint idén június-júliusban egy gyros pitában 23,7%-kal, egy hamburger pedig 47,5%-kal volt drágább, mint tavaly ilyenkor. A KSH ezekre a tételekre rendre 920, illetve 820 forintos átlagárat adott meg június-júliusra.

Miután a KSH adatai az országos átlagárakat jelentik, biztosak lehetünk abban, hogy a felkapott üdülőhelyeken ennél is sokkal magasabb árakkal találkozhatunk.

