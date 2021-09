Rolek: csődöket hoz a 200 ezres minimálbér a munkáltatói járulék jelentős csökkentése nélkül

Csak úgy tudja elképzelni a bruttó 200 ezer forintos minimálbért a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, ha nagyon jelentős mértékben csökken a szociális hozzájárulási adó. Ha ez nem valósul meg, akkor a 20%-os béremelés miatt nagyon sok vállalat kerül nehéz helyzetbe, ez elbocsátásokat és vállalati csődöket eredményezhet. Rolek Ferenc, a szervezet alelnöke a Portfolio-nak adott interjújában azt mondta, hogy a bérszint nem indokolja a kifejezetten gyors béremelkedést, mert a magyar bérek a gazdaság teljesítményével és a termelékenységgel szinkronban vannak, reálértékben, vásárlóerőben nincsenek elmaradva a régiós szinttől.

Nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy jövőre meg lehet valósítani a 200 ezer forintos minimálbért, azonban ez nem egy elhatározás, döntés kérdése, hanem a feltételektől függ

– mondta a Portfolio-nak adott interjújában Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke. A 200 ezer forintos minimálbér megvalósításához nagyon jelentős könnyítések szükségesek. Egy olyan megállapodásra van szükség a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében, mint amelynek mentén az elmúlt 5 évben is nőtt a minimálbér – mondta Rolek, aki a munkaadók terheinek mérsékléséhez, a szociális hozzájárulási adó csökkenéséhez kötné a béralkut.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Portfolio-nak adott interjújában azt mondta, hogy a magyar gazdaság elviseli a 200 ezres minimálbért, ezzel azonban nem ért egyet Rolek Ferenc. Parragh azt mondta, hogy ha az az inflációs pálya megy tovább, amit most látunk, akkor még a 200 ezer forintos minimálbér is kevés lesz, hogy jobban éljenek az emberek.

A vállalatok jelentős része járulékcsökkentés nélkül nem bírja ki, ha egyik évről a másikra 20%-kal nőnek a bérköltségek

- hangsúlyozta Rolek Ferenc. A minimálbér ilyen arányú emelése ugyanis hasonló béremelési igényeket eredményezne az 500-600 ezer forintos bérszintig bezárólag. Sokan szeretnék, hogy növekedjenek a bérek, de a gazdasági szereplők jelentős része ezt a jelen körülmények között nem tudja kigazdálkodni – fogalmazott az elelnök.

Úgy véli, hogy 5%-pontos szocho-csökkentésre legalább szükség lenne ahhoz, hogy 200 ezerre nőjön a minimálbér.

Jelentős könnyítések nélkül nem tudna minden vállalkozás életben maradni – hangsúlyozta az MGYOSZ alelnöke. Véleménye szerint nagyon sok trükközéshez vezetne azoknak a cégeknek a körében, amelyek gyengébb pénzügyi helyzetben vannak. Ha a minimálbér 20%-kal nőne, akkor valahol nagyon jelentős költségcsökkentést kellene végrehajtani, ez pedig érinteni fogja a munkavállalói létszámot is. „A leépítések mellett vállalati csődök is lennének a béremelés miatt” – vélekedett.

„Vállalati csődök persze mindig vannak. Ez a gazdaság természetes működése, ilyen a piacgazdaság. Az azonban nem egy természetes része a folyamatnak, ha azért megy tönkre a vállalat, mert egy központi béremelési intézkedés meghaladja a termelékenység növekedését” – hangsúlyozta Rolek Ferenc. „Oda kell figyelni, hogy az emberek munkahelye megmaradjon. Ahhoz, hogy a mostani magas foglalkoztatottság fennmaradjon, meg kell teremteni a béremelés feltételeit” – tette hozzá.

Kiemelte: a Covid-válság nagyon különböző mértékben érintette az egyes cégeket. Akik a külföldi idegenforgalomból éltek, azokat teljesen a padkólóra küldte, de van, aki profitált, mert nőtt a kereslet a termékei iránt. A VKF ülésein a nemzetgazdasági átlagból kell kiindulnunk, amely szerint a gazdaság teljesítménye most ért el arra a szintre, ahol másfél évvel ezelőtt volt. Hangsúlyozta:

a gazdaság ugyanazt a teljesítményt tudja most, mint amit 2019 végén, miközben a keresetek lényegesen növekedtek mind nominális, mind reálértelemben

A cégek tehát ugyanabból a bevételből kell, hogy sokkal magasabb béreket fizessenek ma is – tette hozzá. Ebből következik, hogy a 200 ezer forintos minimálbér megvalósulásához jelentős járulékcsökkentést kell megvalósítani. A minimálbér emelkedése húzza az egész bérskálát, a bérigény is nő mindenhol, így ezzel is számolniuk kell a vállalatoknak.

Rolek Ferenc szerint nem igaz, hogy Magyarország minimálbérben jelentősen el van maradva európai szinttől. Nyugat-Európához képest természetesen sokkal alacsonyabbak a bérek, mert a gazdasági teljesítmény, a termelékenység gyengébb. Közép-európai összehasonlításban azonban a termelékenységünkhöz igazodnak a keresetek.

Ha ezen változtatni akarunk, akkor nem a béreket, a költségeket kell megemelni, hanem pont fordítva. Először a termelékenységen kell javítani

– mondta Rolek Ferenc.

Hangsúlyozta, hogy az MGYOSZ a bértárgyalásokon minden évben a vállalati visszajelzések és az előzetes vállalati felmérések alapján tárgyal. Tavaly és idén is látszik, hogy a cégeknek nagyon komoly gondot okoz a gazdasági helyzet. Rolek Ferenc kiemelte – hogy Parragh kritikájával szemben – a magyar vállalatok nagyon jelentős részét képviselik a munkaadói szervezetek a bértárgyalásokon, és ezek a cégek saját döntésük alapján tagjaik ezeknek a szervezeteknek, nincs kötelező tagság.

Rolek szerint a növekedés szűk keresztmetszete most a munkaerő. Egyetértett Parragh Lászlóval és Matolcsy György MNB-elnökkel abban, hogy az emberek képzettségi szintjét kellene jelentős mértékben növelni a jobb teljesítményhez. „Örülünk, hogy mások is belátják, amit az MGYOSZ már évek óta szorgalmaz. A humán erőforrás fejlesztése nélkül nem tud tartósan javulni a termelékenység” – hangsúlyozta.

Arra a felvetésünkre, hogy idén az infláció már magasabb, mint amennyivel a minimálbér nőtt, Rolek Ferenc azt mondta, amikor megállapodtak a 2021-es minimálbérről, akkor 3%-os inflációval tervezett a kormány. Megállapodtunk abban, hogy az első féléves makrogazdasági adatok függvényében vizsgáljuk felül a bérmegállapodást. A VKF a következő hetekben, szeptemberben összeül, és fontos kérdés lesz ezen az ülésen, hogy miként alakult az infláció és a GDP-növekedés. Az infláció mindig nagyon komoly súllyal esik latba a tárgyalásokon. Arra a kérdésünkre, hogy korrigálhatják-e az idei minimálbért – a magas infláció miatt –, az MGYOSZ alelnöke azt mondta, hogy

a tárgyalásokon szóba fog kerülni a kérdés.

