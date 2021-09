200 ezres minimálbér: már kedden jön az első tárgyalási forduló

Egy hét múlva, azaz szeptember 14-én lesz a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának következő ülése, ahol természetesen a központi téma a jövő évtől várható minimálbér összege lesz - tudta meg a Portfolio.

Jövő kedden tanácskoznak a felek a VKF ülésén, amely a munkavállalók, a munkaadók és a kormány rendszeres egyeztető fóruma (eddig az volt ismert, hogy már valamikor szeptemberben megtörténhet az első ülés). Főleg akkor övezi nagy figyelem a fórum működését, amikor a minimálbérről folytatnak megállapodást.

Ezúttal - ha lehet mondani - minden eddiginél nagyobb várakozás és izgalom előzi meg a tanácskozás első fordulóját, hiszen terítékre kerül a 200 ezer forintos minimálbér, amely az elmúlt napokban hatalmas vitákat generált nemcsak a különböző oldalak között, hanem a munkáltatói oldalon belül is.

Mint ismeretes, legutóbb Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (akivel rendszeresen egyeztet személyesen Orbán Viktor miniszterelnök a gazdaság kérdéseiről) dobta le a bombát, amikor azt mondta a Portfolio-nak nyilatkozva, hogy a magyar gazdaság el tudja viselni, hogy bruttó 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér. Parragh úgy véli, szakítani kell az elmúlt 30 év gondolkodásával, miszerint az olcsó munkaerő a versenyképesség kulcsa, és rátérni arra az európai útra, amely a bérek kérdését több szempontból – hatékonyság, termelékenység, well-being – vizsgálja. Szerinte a minimálbér alakítására nem költségelemként kell tekinteni, hanem úgy, mint a gazdaságfejlesztés eszköze.

Parragh László javaslata nagy visszhangot váltott ki. Rolek Ferenc, a szervezet alelnöke a Portfolio-nak adott interjújában például arra hívta fel a figyelmet, hogy ha nagyon jelentős szocho-kulcs csökkentés nélkül valósul meg a bruttó 200 ezer forintos minimálbér, akkor amiatt sok vállalat kerül nehéz helyzetbe, ez pedig elbocsátásokat és vállalati csődöket eredményezhet.

Ezt követően az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az MGYOSZ és a VOSZ közös közleményt adott ki, melyben azt hangsúlyozzák, hogy egy esetleges, a gazdasági realitásoktól elszakadó, kényszerített béremelés (a minimális bértételek tekintetében) a gazdasági egyensúlyi helyzet felbomlásához, a növekedési pálya megtöréséhez és a foglalkoztatási helyzet romlásához vezetne, amely végső soron a társadalmi felzárkózást és a már elért jóléti szintet is veszélyeztetné. A korábbi évek sikeres megállapodásai bizonyítják, hogy bár a gazdaság sok szereplőjének sokszínű véleménye fontos, de a formális bértárgyalások továbbra is a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, valamint a kormányzat kizárólagos részvételével az erre létrehozott platfromon (VKF) kell folyjanak. A reprezentatív munkaadói érdekképviseletek – az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az MGYOSZ és a VOSZ - nagyra értékelik a szakszervezetekkel és a kormányzattal folytatott korábbi háromoldalú egyeztetéseken elért konszenzusos eredményeket, és a bértárgyalásokat továbbra is a megszokott, magas színvonalú és szakmai megalapozottságú párbeszéd mellett kívánják folytatni. Károsnak tarjuk a politikai és hatalmi indíttatású, a munkaadói szervezeteket sértő, szakmaiatlan megnyilvánulásokat, közölte az ÁFEOSZ-COOP Szövetség, az MGYOSZ és a VOSZ - üzenve ezzel a kamara elnökének.

Kedd reggelre derült az ki, hogy a most lezárult nemzeti konzultáció alapján 90% feletti a támogatottsága a 200 ezres minimálbérnek, az szja-visszatérítésnek és a hitelmoratórium meghosszabbításának.

Címlapkép: Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke, Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke, Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára, Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke és Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke (b-j) aláírja az idei minimálbér-emelésről szóló megállapodást Budapesten az ITM épületében 2021. január 25-én. Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167 400 forintra, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219 ezer forintra emelkedik, ami csaknem 4 százalékos béremelést jelent. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd