Terjed a járvány hazánkban, miközben rendületlenül jön a Pfizer-vakcina

A jelenlegi járványadatok egyáltalán nem indokolják szigorítások bevezetését – jelezte Novák Katalin egy keddi sajtótájékoztatón. Az eseményen elhangzott az is, hogy a most lezárult nemzeti konzultáció alapján 90% feletti a támogatottsága a 200 ezres minimálbérnek, az szja-visszatérítésnek és a hitelmoratórium meghosszabbításának. Konkrét intézkedést ezekkel kapcsolatban egyelőre nem jelentettek még be.