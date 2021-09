Valóban a fenntartható vállalatok a jövő vállalatai?

Milyen olyan zöld célokat tűzhet ki egy vállalat, amelyek valóban a fenntarthatóságot szolgálják? Mit tehet egy vállalat azért, hogy zöld céljait elérje? - ezekkel a kérdésekkel indította a Portfolio Sustainable World 2021 konferencia egyik kerekasztal-beszélgetését a moderátor, Kovács Emese , az MN6 Energiaügynökség WELL AP tanácsadója.

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője kiemelte, hogy az üzletlánc évente 180 millió vásárlási tranzakciót kezel, több mint 600 helyszínen. Úgy véli, hogy nagy a felelőssége a vállalatnak akkor, amikor termékeket és szolgáltatásokat biztosít vásárlóinak. A termékek környezeti lábnyomát minimalizálni kell akár műanyagcsökkentéssel, az épületek energetikai korszerűsítésével, de a SPAR-nak társadalmi ügyekben is szerepet kell vállalnia.

Kitért arra is, hogy meg kell hallaniuk a dolgozókat és vásárlókat, ugyanis a legújabb statisztikáik azt mutatják, hogy megjelent az a szegmens Magyarországon, akik igenis kikövetelik maguknak azt, hogy a vállalat viselkedjen felelősen és olyan termékeket biztosítson számukra, amelyeknek a lábnyoma a lehető legkisebb, illetve az egészséges életmódot támogatja.

"Ahhoz, hogy egy megfelelő stratégiát alakítsunk ki, először is fel kell mérnünk a környezeti hatásunkat. A mi iparunkban a legnagyobb kihívás a csomagolás" - hangsúlyozta Mihály Eszter, a HELL Energy CSR Managere, aki hozzátette, hogy kutatásokat végeztek a csomagolási formákról. Megállapították, hogy az életciklust tekintve az alumínium jött ki a legjobbnak a környezeti hatását, körforgásos potenciálját nézve. Tavaly egy stratégiai partnerség keretében bemutatták a világszinten is alacsony karbonlábnyommal és kimagasló újrahasznosított tartalommal rendelkező alumíniumdobozaikat. Bevezették azt is, hogy az egész operáció üzemeltetésére megújuló energiát használnak, az összes gyárban és irodaházban. Folyamatosan csökkentik a műanyagpalackok arányát a portfóliójukban, jelenleg 5 százalék alatt van a részesedésük. "Fontos számunkra, hogy fenntartható alternatívát biztosítsunk a fogyasztóknak."

Hankó Gergely, természetvédelmi mérnök, közgazdász, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője kiemelte, hogy az utóbbi években a szövetség is azt tapasztalta, hogy drasztikusan megnőtt az érdeklődés a fenntarthatóság iránt, és az utóbbi időben olyan cégek jelentkeznek az FMCG-szektorból, amelyek vagy a folyamatukon vagy a termékportfólión, esetleg csomagoláson változtatnának, és ezekben kérik a segítségüket.

Moderátorként Kovács Emese az ingatlanpiac zöldítéséről és a fenntarthatóság társadalmi aspektusáról is kérdezte a beszélgetés résztvevőit.

Kiss Ida, a DVM group tervezési osztályának vezetője azt fejtegette, hogy a globális az épületállomány az energiafelhasználásnak a 30-40 százalékáért felelős, és ugyanígy a szén-dioxid kibocsátásnak ugyanekkora részét teszi ki. Kiemelten fontos, hogy törekvések történjenek az épületek hatékonyságának bővülésére. Az utóbbi években nagymértékben előtérbe kerültek a zöldítési szempontok, ez köszönhető a zöldépületminősítő-rendszereknek, és az általános uniós energetikai szabályozásnak. Ugyanakkor az, hogy egy épület kap egy jó minősítést, nem feltétlen garancia arra, hogy az valóban hatékony is lesz, sok múlik az üzemeltetésen is.

Berecz Balázs, az Access4You International Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója pedig egyebek mellett arról is beszélt, hogy a speciális igényű emberek - mozgáskorlátozottak, látás- vagy hallássérültek - 15 százalékát teszik ki a magyar lakosságnak. A magyar piaci szereplők sokat fejlődtek az akadálymentesítés területén, sok fejlesztő már a beruházáskor számol ezen megoldásokkal, így olcsóbbá is válik a kivitelezés, mintha utólag kellene azokat megvalósítani.

