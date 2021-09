Új adat érkezett a magyar fiatalok oltásáról

Az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 225 ezer 12-17 év közötti diák vette fel eddig az oltást - közölte csütörtökön a Koronavírus Sajtóközpont.

A hivatalos tájékoztató portál azt is közölte, hogy a 18-19 éves korosztály 60%-a már beoltatta magát, ebben a korosztályban 121 ezer fiatal élt már az oltás lehetőségével.

A koronavirus.gov.hu oldalon megjelent tájékoztató adat épp csak a legfontosabb adatot nem ismerteti: hogy a 12-17 éves korosztály így hány százalékban kapta meg az első oltását. Ezt azonban nem nehéz kiszámolni. A 2021-es adatok szerint Magyarországon a 12-17 éves korosztályba 590 ezer fiatal tartozik.

Vagyis a 225 ezer első oltást felvevő a teljes korosztály 38%-a.

Egy hónappal ezelőtt 162 ezernél járt ez a szám, így négy hét leforgása alatt 53 ezer fővel nőtt az első vakcinával beoltott fiatalok száma, ami 38%-os növekedési ütemnek felel meg. A helyzet tehát érzékelhetően javult az iskolai kampányoltásnak köszönhetően, kérdés, hogy az akció végeztével hogyan alakul majd tovább az átoltottság.

Zajlik az oltás

Múlt héten több mint kétezer helyszínen szerveztek iskolai oltást és ott és közel 47 ezer diák jelent meg, a második oltást szeptember második felében kapják meg a diákok. Emellett továbbra is folyamatosan nyitva az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége minden 12 év felettinek.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb - érvel a koronavirus.gov.hu tájékoztatása. Ezért továbbra is az oltást javasoljuk a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen - teszik hozzá.

A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóra is igaz, aki esetleg még nem vette fel az oltást. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni.

Nemcsak a tanévkezdés környéki kampány volt eredményes, hanem a már augusztusban elkezdett oltakozás is - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a diákok kampányszerű oltásáról legújabb videóinterjújában.

Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter