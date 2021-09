Koronavírus: valami nem stimmel Magyarországon, furcsa dolgokról beszél a virológus

Rusvai Miklós virológus is értetlenül áll amögött, hogy miként lehet az, hogy most, a negyedik hullám erősödésének kezdetén már jóval többen vannak kórházban, és szorulnak komoly orvosi segítségre, mint tavaly ilyenkor. Szerinte fontos lenne a megfelelő tájékoztatás, írja a Blikk

Az elmúlt héten gyorsabban, nagyobb ütemben nőtt a kórházban kezeltek és a lélegeztetettek száma, mint az új koronavírusos esetek száma, pedig ennek éppen a fordítottjának kellene történnie. "Magyarázatot nem tudok erre a jelenségre, csak azt, hogy én sem ezt vártam, nekem is meglepetés és egy kicsit hosszabb távon remélem, hogy ez majd nem így lesz" – mondta Rusvai Miklós virológus a Blikk-nek. A mostani, furcsa járványadatokra szakmai magyarázat lehet még, hogy a második hullám fertőzéseit még az alfa variáns okozta, most pedig már a delta változat terjed, amely sokkal fertőzőbb a korábbi variánsoknál - fogalmazott.

Rusvai közölte, egy dolog nagyban segíthetne, ami sajnos nem szerepel a hivatalos közleményekben: mégpedig az, hogy az elhunytak, a lélegeztetőgépen lévők és a kórházban lévők közül hányan vannak beoltva. Akkor mindjárt magyarázatot kapnánk egy csomó kérdésre. Rusvai szerint egy nagyon jó plusz érv lenne a vakcinázás mellett, ha például kiderülne, hogy a súlyos esetek többsége oltatlan. A fertőzöttek száma idézőjelben „nem számít”, hiszen a vakcinázás mellett is meg lehet fertőződni.

Jó lenne, ha ezeket a részletes oltottsági adatokat is megkapnánk. De ezeket nem adatigényléssel kellene kikérni, hanem ahogy a környező országokban Szlovákiától Ausztriáig mindenütt alapból nyilvánosságra kellene hozni, hogy a lélegeztetőn lévők és az elhunytak közül hány az oltott és hány nem. Pedig nálunk ahogy az elhunytak életkorát, nemét és alapbetegségét is közlik, azzal az erővel ugyanúgy hozzátehetnék azt is, hogy oltott vagy nem oltott, hiszen ez egy nagyon fontos adat lenne, de sajnos ezek az adatok nem nyilvánosak – mondta Rusvai.

