Egyetlen téma maradt az ebédlőasztalnál, ami rossz hír Magyarországnak 

Ma már nem igazán lehet úgy leülni ebédelni, hogy az első falat előtt ne kerülne szóba az egyre kellemetlenebbé váló infláció. És lassan nem lehet megemlíteni a hivatalos adatokat úgy ebben a beszélgetésben, hogy az ne váltson ki kacajt a társaságból. Pedig éppen ez a két dolog az, amit az inflációval kapcsolatban a jegybankok és kormányok el akarnak kerülni. Ha nem sikerül, akkor mindenki magasabb és magasabb árakra számít a jövőben.

Amíg 2-3% között ingadozik az infláció, addig nem igazán beszélnek a pénzromlásról az emberek, hiszen ez maga az árstabilitás. Amikor évről-évre sikerül jóval nagyobb béremelést kialkudni, mint amennyivel nőnek a fogyasztói árak, akkor a dolgozóknak nincs problémája az áremelkedéssel. Mondhatni, szinte észre sem veszik, hiszen mindig több terméket és szolgáltatást tudnak vásárolni. Öt-hat évig éppen ez történt Magyarországon, folyamatosan azt érezhették a legtöbben – kivéve, akiknek befagyasztották a fizetését –, hogy javul az életszínvonaluk. Persze a lakásárak robbanása, amely nincs benne az inflációs kosárban, sok fejfájást okozott, de a mindennapi élethez szükséges termékek és szolgáltatások árváltozása keveseket zavart.

Egészen 2019-ig. Már a Covid-válság előtt egyre inkább kirajzolódott, hogy az intenzív átlagbéremelkedés következtében helyreálló bérhányad miatt egyre kevésbé tudják úgy emelni a cégek a béreket, hogy ne növeljenek nagyot az árakon. Aztán a válság megtépázta a vállalati mérlegeket, ami a nyersanyagárak, a mezőgazdasági, ipari, építőipari árak robbanásának és a munkaerőhiány erősödésének időszakában nem túl jó hír. Ilyenkor nem kérdés, hogy ki fizeti meg a költségek emelkedését.

Ma ráadásul sokkal gyengébb a kínálati oldal, mint a válság előtt volt. Hosszú hónapokig számos termelés és szolgáltatás kényszerszünetre volt ítélve a lezárások miatt, amióta újraindult az élet, azóta alapanyag- és alkatrészhiányok kényszerítik hosszabb-rövidebb gyártási leállásokra a cégeket, szintén erodálva a kínálatot. A legnagyobb csapást mégis a vállalati csődök jelentik. Nem meglepő, hogy a legsúlyosabb csapást elszenvedő, turizmus-vendéglátásban tevékenykedő cégek közül egyre többen olyan szintre emelik az árakat, mint a tengerparti nyaralóhelyek.

Nos, a kínálat szinte minden szektorban gyengélkedik – munkaerőhiány, chiphiány, alapanyaghiány –, a vállalatok mérlegei romokban vannak, miközben a fogyasztási és beruházási kereslet újra megerősödött, részben az expanzív politikák miatt. Az élénkítésnek is köszönhetően a magyar gazdaság elérte a válság előtti szintet, és a várakozások szerint – ha nem jön olyan mutáns, ami ellenáll a vakcináknak – a következő negyedévekben vissza is térhet a válság előtti növekedési pályára, így további fiskális és monetáris impulzus jelenleg nem indokolt.

A monetáris politika igyekezett az elmúlt hónapokban fékezni a pénzromlás ütemét a kamatok emelésével, de mire a szigorításnak hatása lesz, az időbe telik.

A fiskális politika viszont öntötte az olajat a tűzre, és nagyon úgy néz ki, hogy újra locsolnak még (adóvisszatérítés, 200 ezres minimálbér) a választások előtt, ami újabb lökést ad az inflációnak.

A monetáris és a fiskális politika egymással teljesen ellentétes lépéseket hajt végre a gazdaság újraindulása után, vagyis a kéziféket már behúztuk, de még nyomjuk a gázpedált. Még senki sem tudja, hogy végül mi lesz ennek a hosszú távú következménye, de a gazdaság túlhevítése egyre valószínűbb.

Mindezek után már nem is olyan meglepő, hogy Magyarországon alakult ki az EU legnagyobb inflációja, ha az egyre nagyobb munkaerőhiányt, a forint elmúlt években látott leértékelődését, a kínálati problémákat, valamint a világpiaci nyersanyag- és alapanyagárak emelkedését is számba vesszük. Az elmúlt hónapok 5% körüli inflációja már durván erodálja a keresetek reálértékének a növekedését, sőt, mostanra már dolgozók százezrei szembesülnek azzal, hogy csökken a fizetésük vásárlóereje, hiszen a minimálbér és a bérminimum 4% alatt nőtt. Nekik fáj a legjobban az infláció.

Minél többet beszélnek az emberek a magas inflációról, és minél kevésbé hisznek a hivatalos adatokban – függetlenül attól, hogy igazuk van-e –, annál nehezebb lesz a pénzromlás elleni közdelem. A várakozások ugyanis könnyen kifejezetten magas szinten stabilizálódhatnak, főképp most, amikor az inflációs várakozások alja már majdnem olyan magas, mint az MNB inflációs toleranciasávjának teteje. Az ebédnél az asztaltársaság nagyobb része a hivatalos adatokat már ma is úgy kommentálja, hogy „Milyen 5%-os infláció?! Van az 10 is!” Ha úgy mennek tovább a dolgok, ahogy eddig, akkor nem marad az asztanál senki, aki hinne a pénzromlás lassulásában. Pedig a magyar gazdaság elmúlt 30 évének története alapján annyit biztosan tudhatunk, hogy a gazdasági felzárkózás helyes útjának megtalálásánál csak az árstabilitás elérése megy nekünk nehezebben. Az MNB-nek és a kormánynak most együtt kellene dolgoznia azon, hogy az emelkedő várakozások visszaforduljanak.

Címlapkép: Getty Images