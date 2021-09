A hibrid munka első szabálya: kell egy mágnes

A szeptemberi iskolakezdéssel egy időben több nagyvállalatnál elindult a szabályozott hibrid működés. 2020. március közepétől mostanáig 18 hónap telt el, és ezalatt sok minden változott. Az járvány első szakaszában, a hirtelen átállás meglepően jól ment, mert nem volt más választásunk. Tavaly nyáron és ősszel megengedő módban dolgozhattunk, azaz, aki akart, bement, aki teljes időben otthonról akart dolgozni, az akár másfél éve be sem tette a lábát az irodába. Most jön, vagy már itt is van egy új működési mód: a munkáltató által szabályozva egyensúlyt kell találni az irodában és home office-ban töltött napok között.

Pápai Bernadett Milyen jövő vár a home office-ra a pandémia után? cikkében arról olvashattunk, hogy a pandémia előtt mit jelentett a home office, és az hogyan alakult át, illetve, hogy mennyire fontos a munkavállaló és a munkáltató közötti partneri viszony. Egyetértek a szerző felvetésével, hogy fontos a szabályok, keretek lefektetése, win-win működés kialakítása. Pallai Katalin Veszélyes aknamező marad a hibrid munkavégzés? Nem kell, hogy így legyen című írásában tovább viszi Pápai Bernadett gondolatát és azt írja, hogy „… a csapatot közös értékek, célok és bizalom tartsa össze, … a csapat közös információ és közös helyzetértelmezések alapján működjön.” Tapasztalta már, hogy megbeszélnek valamit egy meetingen és valahogy más eredmény születik, mint amit megbeszéltek? Egyeztette a kollégájával, hogy mit, mikorra, hogyan készít el, és később az illető mást csinált, máshogy? Tételezzük fel, hogy nem szándékosan akar rosszul dolgozni valaki. Akkor mégis mi az oka annak, hogy félremennek a dolgok? És mi az oka annak, hogy a távoli munkavégzéskor többször félremennek dolgok? A kérdések megválaszolása előtt távolodjunk el egy rövid időre a munkavégzés formájától és elevenítsük fel természettudományos ismereteinket. Emlékszik még arra, ahogy az általános iskolában mágnessel kísérleteztünk? Vasreszelékkel vizsgáltuk a mágneses mezőt? Talán arra is emlékszik, hogy a vas mágneses mezőben mágnessé válik, azonban, ha megszüntetjük az őt körülvevő mágneses mezőt, akkor elveszíti mágnesességét. Ugyanakkor az acél mágneses mezőbe helyezve, tartós mágnessé tehető, és a mágneses mező eltávolítása után önálló mágnessé válik. Hogyan kapcsolódik ez a hibrid működéshez? És hogyan kapcsolódik a korábban feltett kérdéshez, azaz miért mennek félre a dolgok? Azt gondolom, hogy több esetben azért mennek félre dolgaink, mert nem hoztunk létre megfelelő teret a megértéshez, együttműködéshez. 2020 márciusa előtt a megbeszéléseinken feladatokról beszéltünk. Mivel megszokott környezetben, rendszerben dolgoztunk, nem került előtérbe az együttműködés formája. Ott voltunk együtt, mint a mágnes és a vas. Folyamatosan ott volt az az erőtér, ami összetartott minket. Mindig tudtunk kérdezni, jelen voltunk, láttuk, hogy mindenki dolgozik. A home office-ban és a hibrid működésben meg kell „acélosítani” magunkat, azaz vezetőként olyan együttműködési teret kell kialakítanunk, hogy jelenlétünk nélkül is ugyan olyan teljesítményt nyújtsanak kollégáink, mint akkor, amikor ott vagyunk velük. Ez közös felelősség, ebben a vezetőknek és a kollégáknak együtt kell dolgozniuk. Az új rendszerünk kialakításakor időt és energiát kell fordítanunk a „HOGYAN”-okra: Hogyan alkalmazkodunk a munkáltató által meghatározott keretekhez?

Hogyan határozzuk meg a saját kereteinket?

Hogyan dolgozunk?

Hogyan jelezzük igényeinket?

Hogyan jelezzük elakadásainkat?

Hogyan jelezzük egyet nem értésünket?

Hogyan meetingelünk akkor, ha a csapat egyik része az irodában, másik része otthon van?

Hogyan oldjuk meg, hogy legyenek közösen bent töltött napjaink? Ha a saját csapatunkkal ezeket megbeszéltük, és elkezdünk a saját szabályaink szerint működni, akkor jön még egy legalább ilyen fontos kérdés: Hogyan dolgozunk a társterületekkel? Érezhetjük azt, hogy az együttműködés helyett a tartalmi témáinkkal kellene haladnunk, viszont, ha ezt a lépést kihagyjuk, akkor, mint a mágnesek azonos pólusai, taszítani fogjuk egymást. Nézeteltérések, neheztelések lesznek és mindez kihathat a teljesítményre is. Míg ha rászánjuk magunkat arra, hogy az együttműködés kereteiről beszéljünk, akkor kialakulhat a vonzás, ami mindig megerősít, lelkesít, bizalmat épít. Jó légkörben motiváltan dolgozunk, ami kihat a teljesítményre és a hatékonyságra. Javaslom, hogy álljon meg egy rövid időre és egyeztesse az igényeket, szükségleteket! Alakítson ki olyan erőteret, ahol mindenki felelősségteljesen dolgozik és tudja, hogy mi a dolga,

hogyan, mikor kérdezhet,

hogyan szóljon, ha elakadt,

hogyan oszthatja meg dilemmáit, eredményeit és sikereit.