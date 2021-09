Felrobbannak az adóbevételek Magyarországon, és a kormány gyorsan el is költi

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Idén a kitűzött 7,5%-os GDP-arányos hiánycél teljesülni fog a Magyar Nemzeti Bank friss elemzése szerint. A jegybank szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy bár a tervezettnél sokkal jobb gazdasági növekedés idén javítja a büdzsé bevételi számait, azonban az így keletkező plusz összegeket a kormány el is költi, főként a gazdaság újraindítására. A jegybank előrejelzésének másik olvasata így is összefoglalható: idén már nem nagyon van szabad mozgástér a gigantikus év végi fiskális kiköltekezésre. Mindezek mellett az MNB közgazdászai azt is kiszámolták, hogy a nyugdíjprémiumra kifizetett idei összeg több mint a duplája lehet az eredeti terveknek.