A napokban közölte a KSH, hogy augusztusban átlagosan 4,9%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon, de ha alaposabban megnézzük a táblázatokat és azt is, amit a Portfolio külön elkért és megkapott a hivataltól, akkor az látszik, hogy nagyon sok termék és szolgáltatás ára bőven 10% feletti ütemben drágult éves alapon a nyári hónapokban. Az alábbiakban a legnagyobb áremelkedést és árcsökkenést produkáló termékek és szolgáltatások palettájáról mutatunk be több tucatot. A kapott kép visszaigazolhatja sokak mindennapi tapasztalatát, miszerint rengeteg termék és szolgáltatás drágult az átlagos inflációnál sokkal nagyobb mértékben a gazdaság újraindulása és felpörgése mellett.

Múlt hétvégén a tipikus nyári strandolás/nyaralás néhány kedvelt termékének éves áremelkedési ütemét mutattuk be, így például kiderült a cikkünkből, hogy a gyros, a lángos, a fagylalt és a strandbelépő ára is jócskán, 10% feletti ütemben drágult egy év alatt.

Most tovább szemezgettünk a KSH-tól elkért és augusztus végén exkluzívan megkapott üdülési-vendéglátási árlistáról. Ez mintegy 50 tételt tartalmaz, de az idősor csak júliusig tart és mivel nem minden termék/szolgáltatás esetén volt meg a KSH-nak a tavaly júliusi és idén júliusi országos átlagár, így nem tudtunk éves indexet számolni, ezért ezeket kihagytuk az alábbi listáról.

Amint látható:

a vendéglátási termékek/szolgáltatások között a legnagyobb éves áremelkedés júliusban a hamburgernél volt (16,2%-os), de az előfizetéses ebéd menü is jócskán, kétszámjegyű mértékben drágult (14%-kal), akárcsak a lángos, vagy a bolognai spagetti.

A KSH által küldött listán a vendéglátás területén a legkevésbé a Big Mac menü drágult, mindössze 2,7%-kal.

Az üdülési szolgáltatások, csomagáras utazások közében négy külföldi ország esetén volt meg mind tavaly júliusra, mind idén júliusra a KSH átlagára és ezek közül a legnagyobb, 10%-os áremelkedést a görög 8 nap/7 éjszakás utazásnál mérte a hivatal, a legnagyobb, 23%-os áresést pedig az olasz 8 nap/7 éjszakás utazásnál.

Mivel a statisztikai hivatal e hét szerdán már közölte az augusztusi inflációs adatot is (kellemetlen meglepetésként 4,9%-os lett az éves átlagos emelkedés, az elemzők ezt így értékelték, mi pedig egy további részletes vizsgálatban így mutattuk be a legnagyobb áremelkedéseket), így az ahhoz tartozó egyik táblázatból kigyűjtöttük a legnagyobb áremelkedések és árcsökkenések listáját. Itt mind a tavaly júliusi és augusztusi, mind pedig az idén júliusi és augusztusi átlagárakat is bemutatjuk, illetve az év/év árváltozásokat is. Az alábbi táblázatot az idén augusztusi legnagyobb éves áremelkedések szerint csökkenő sorrendbe rendeztük, az első 50 legnagyobb áremelkedést bemutatva.

Amint látható: a KSH által közölt 180 tételből a legnagyobb áremelkedés idén augusztusban a napraforgó-étolajnál volt (34,3%), amelyet a 95-ös benzin követett 23,3%-os drágulással, a harmadik helyen pedig a digitális vérnyomásmérő van 22,2%-os emelkedéssel. A cigaretták 18% feletti mértékben drágultak, ebben a jövedéki adóemelés is szerepet játszik és érdekes módon a nyolcadik legnagyobb áremelkedés a digitális lázmérőnél volt tapasztalható (16%), így a jelek szerint a koronavírus-járvány egészségügyi hatásai a láz- és vérnyomásmérő piaci árakon is komoly nyomot hagyott. Érdemes kiemelni még a csirkemellfilé 15%-os, illetve a szárny és a comb 12%-os drágulását, amely termékeket sokan fogyasztanak.

Amint látható: 26 terméknél mért a KSH kétszámjegyű, azaz 10% feletti éves áremelkedést és az is látszik, hogy a termékek és szolgáltatások széles körében jelentős, az átlagos inflációt meghaladó az drágulás.

Azt is érdemes végül a transzparencia és a kiegyensúlyozottság jegyében bemutatni, hogy a KSH által közölt 180 termék- és szolgáltatás közül melyik az a 10, ahol a legnagyobb éves árcsökkenés következett be idén augusztusban éves alapon. Amint látható, a lista tetején a szemétszállítási szolgáltatás található, amelynél KSH éves alapon 75,1%-os árcsökkenést mért (feltehetően ugyanabban a körzetben alakult ez ki, nem pedig országosan mindenhol). Az alma 27,2%-kal, a Magyar Nők Lapja 10,7%-kal, a narancs 10,2%-kal lett olcsóbb, mint egy éve augusztusban volt.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images