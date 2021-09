Az utolsó nyugodt hetünk kezdődik szeptemberben

Jövő héten a Fed, az azt követő héten pedig a Magyar Nemzeti Bank tart kamatdöntő ülést, és mindkét esemény nagy izgalmakkal kecsegtet. A ma kezdődő hét viszont nem dúskál majd az eseményekben, így lesz alkalmunk felkészülni a hónap eseményekben gazdag második felére.

Ritkán volt olyan hét az elmúlt időszakban, amikor nem volt fontos, kiemelt figyelmet érdemlő makrogazdasági esemény. Most viszont valahogy úgy alakult, hogy erre a hétre nem sok izgalmas esemény jutott: a fontos adatok közül javarészt csak felülvizsgált számok érkeznek, illetve a rendszeres adatközlésekre és eseményekre kerül sor.

Hétfőn Magyarországon nem számítunk fontos adatközlésre, és külföldön is egyedül az amerikai költségvetés augusztusi egyenlege érdemel említést: az amerikai államháztartást a koronavírus miatti költekezés jelentősen felborította, így egészen döbbenetes összegű hiányt látunk hónapról-hónapra, a történelmi csúcsok sorra dőltek meg a válság idején az amerikai deficitben. Eközben ismét zajlik az egyeztetés az adósságplafon megemeléséről, amely az elmúlt évtizedben már kétszer is komoly politikai vitába torkollott, és átmeneti leállásokat eredményezett az államapparátus működésében.

Kedden már itthon is beindul az élet, az MNB az augusztusi mérlegét teszi közzé, ezzel egyidőben a júliusi fizetési mérlegstatisztikát is megismerjük. Holnap érkezik még a júliusi ipar második becslése, az ÁKK három hónapos diszkont-kincstárjegy aukciót tart, az MNB pedig kötvényvásárlási aukciót. Külföldön a brit munkanélküliség és felülvizsgált amerikai infláció lehet érdekes.

Szerdán a jegybank közzéteszi a pénzforgalmi táblakészletet, majd a KSH a júliusi építőipari statisztikákat közli. Külföldön a kínai adatközlésekre kell figyelni: az ipari és kereskedelmi adatok érkeznek a világ második legnagyobb gazdaságából. Az eurózónából is érkezik ipari adatközlés, az Egyesült Királyságban inflációs mutatókat közölnek.

Csütörtökön szintén nem fogjuk lerágni a körmünket, egyedül az ÁKK kötvényaukciójára érdemes figyelni. Arra viszont nagyon, az elmúlt hetekben ugyanis alapvetően változott a helyzet a magyar kötvénypiacon, a hosszú hónapokig érdektelen kötvényaukciókra ismét érdemes odafigyelni. Az Egyesült Államokban a szokásos munkanélküliségi statisztikák mellett kiskereskedelmi adatokat is közzétesznek.

Péntekre is jut közlés: az MNB a nemzetközi tartalékokat mutatja be, külföldön pedig a brit kiskereskedelmi adatok mellett az egyik legfontosabb amerikai fogyasztói hangulatindexre kell figyelmet fordítanunk - az utóbbi manapság különösen fontos, a delta variáns terjedése ugyanis némileg rontott a legnagyobb fogyasztói piac hangulatán, amely érezhető mértékben rányomta a bélyegét a gazdasági kilábalásra is.

