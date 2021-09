Hiába reménykedünk, még évekig nyögjük a koronavírus-járványok újabb hullámait

A körkép több tényezőt azonosított, amelyek miatt egyelőre kizárt, hogy a járvány véget érne a világban:

Sok helyen még mindig nagyon alacsony az átoltottság, 5-10%-os és még a relatív magas átoltottságú országokban (60-70%) is most éppen csúcsok közelében van az új fertőzésszám (pl. Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Izrael) az oltatlanok jelentős aránya miatt

A beoltottakban is csökken az ellenanyag-szint, így egy újrafertőződéskor lehetne tünetei, megterhelhetik az egészségügyi rendszert is, de közben természetesen hordozók is lehetnek, azaz átadhatják másoknak a fertőzést.

Az oltatlanok világszerte nagy száma miatt a vírus újabb és újabb mutációkat fog létrehozni, amelyek között a kutatók nagy félelme szerint olyanok is lehetnek, amelyek kikerülik a vakcinák védelmi vonalait, vagy legalábbis a vakcina hatásossága jelentősen csökken.

A terjedelmes anyag üzenete az elmúlt 130 év 5 nagy influenza-járványa alapján az (a leghosszabb 5 évig tartott és a legtöbb 2-4 nagy hullámot tartalmazott, a járványok pedig összesen legalább 2-3 évig tartottak, most pedig még "csak" másfél éve tart), hogy ne reménykedjünk a koronavírus-járvány következő 3-6 hónapbeli véget érésében, mert messze van még a vége.

A vége egyébként is eltérő időpontban lesz a világ egyes pontjain, de összességében akkor lesz vége egy adott térségben a járványnak, ha az emberek legalább 90-95%-a be lesz oltva, vagy a fertőzöttség miatt nagyon magas az ellenállóképessége a szervezetének. Ez pedig egyelőre még a relatív magas átoltottságú területeken is messze van, illetve oda is be lehet hurcolni a vírust (mutációit) olyan helyekről, ahol még alacsony az átoltottság. Mindez próbára fogja még tenni a kormányok eltérő járványkezelési stratégiáit is, mert van, ahol a zéró új esetszámra "lőnek" (pl. Kína), van ahol egy menedzselt járványhullámot akarnak (pl. Dánia), és van, ahol vagy a kevés vakcina, vagy a korlátozásokkal szembeni ellenérzések miatt kvázi elengedik a járványt, és így a természetes immunitást minél többen minél hamarabb megszerzik.

Azt is jó tudni, hogy a koronavírus-járványban már most közel kétszer annyian elhunytak világszerte (4,6 millióan), mint 1918 óta bármely járványban, tehát igenis egy fokozottan veszélyes járványszituációról van szó.

Címlapkép forrása: Getty Images