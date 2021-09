Koronavírus Magyarországon: megjöttek a legfrissebb szennyvízadatok

A 36. héten a koronavírus koncentrációja hosszabb időtávot tekintve lassan emelkedik a szennyvízmintákban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden.

Az NNK közlése szerint

A szennyvízminták koronavírus koncentrációja hosszabb időtávot tekintve lassan emelkedik, míg a heti mérési eredmények jellegzetes ingadozást mutatnak.

Az egyes városok szennyvíz mintái közül aktuálisan növekszik Budapest, Győr és Kaposvár, míg csökkenés tapasztalható a budapesti agglomerációs települések (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta) közös mintája, továbbá Kecskemét, Pécs és Szombathely esetében.

A vizsgált városok többségében (14 helyen) továbbra is alacsony a vírus-koncentráció, míg 8 mintavételi helyen a mérsékelt tartományba esik.

Az NNK korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyvízben mért koronavírus számok hétről-hétre tapasztalható ingadozása (enyhe emelkedése, illetve csökkenése) a relatíve alacsony betegszámokból ered.

A múlt keddi 130 új fertőzött után ma reggel 246 új fertőzöttről közölt adatot a hivatalos koronavírus-portál, azaz heti szinten közel 89%-os az esetszám emelkedése. Közben sajnos az elmúlt 24 órában 4 újabb ember hunyt el a betegségben. A járvány gyorsulását mutatja az is, hogy a kórházban ápolt koronavírusos betegek (most 300 fő) és a lélegeztetőgépen lévők (most 43 fő) száma is emelkedett.

A fentiekkel kapcsolatban fontos azt is megjegyezni, hogy a szennyvíz-adatok a korábbi tapasztalatok szerint nem számítanak pontos előre jelzőnek, jelenleg viszont egybevágnak a napi esetszámok emelkedésével.

