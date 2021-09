Orbán Viktor új számokat közölt a magyar oltások hatásosságáról

Ezúttal Esztergomban tartották a Fidesz és a KDNP évadnyitó frakcióülését, ahol a nyitóbeszédet Orbán Viktor tartotta. A miniszterelnök a magyar oltások hatékonyságáról is beszélt.

Ahogy az lenni szokott, Orbán Viktor nyitotta beszédével a Fidesz-KDNP frakció évadnyitó ülését. A miniszterelnök a képviselőkhöz intézett szavaiban kitért a magyar oltásprogram eddigi eredményeire is.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Orbán leszögezte, hogy Európában Magyarországon tették először lehetővé a harmadik oltást, és ez a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen. Szavait számokkal is alátámasztotta,

a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és közülük is jóval kevesebben szorulnak kórházi kezelésre.

A miniszterelnök szerint van elegendő oltóanyag, bárkit be tudnak oltani két héten belül. Aki pedig nem oltatja be magát, vállalja a kockázatot is, hiszen a vírus százszor nagyobb eséllyel támadja meg az oltatlanokat, mint a beoltottakat - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Facebook