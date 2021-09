Kitört a botrány a Fednél, Powell elrendelte az etikai szabályok felülvizsgálatát

Komoly botrány tört ki a napokban a Fed háza táján: az amerikai jegybank több döntéshozója is aktívan kereskedett részvényekkel és más termékekkel. A jegybank elnöke elrendelte az erre vonatkozó etikai szabályok felülvizsgálatát.

A Fed szóvivője csütörtökön a Reuters kérdésére erősítette meg, hogy Jerome Powell elnök a múlt héten elrendelte az etikai szabályok felülvizsgálatát. Erre azt követően volt szükség, hogy a 12 regionális jegybanki vezető közül kettőről is kiderült, hogy 2020-ban is aktívan kereskedtek. A botrány a Wall Street Journal cikke után robbant ki, majd több amerikai törvényhozó is szigorúbb szabályokat sürgetett a jegybaknál.

A Fed szóvivője kiemelte, hogy jelenleg alapvetően ugyanolyan szabályok vonatkoznak a jegybank döntéshozóira, mint az amerikai kormányzati ügynökségek dolgozóira, ugyanakkor vannak szigorúbb előírások. Most azt a célt szolgálja a felülvizsgálat, hogy a szabályokat szükség szerint tovább szigorítsák.

A múlt heti hírek szerint a dallasi Fed elnöke Robert Kaplan és a bostoni Eric Rosengren is aktívan kereskedtek, majd a botrány után mindketten úgy nyilatkoztak, hogy szeptember végéig indexekbe vagy készpénzbe fektetik majd vagyonukat. Több jegybanki döntéshónak is van jelentős megtakarítása, Powell vagyona 17 millió dollár, azonban ő nem kereskedik aktívan.

A Fed jelenlegi szabályai csak azt tiltják, hogy a kamatdöntő ülések környékén kereskedjenek a tagok, illetve 30 napnál rövidebb pozíciókat vegyenek fel a piacon. A szakértők szerint a jegybank döntései érdemben befolyásolják a tőzsdék irányát is, ezért van szükség még szigorúbban szabályozni a döntéshozók befektetéseit.

Címlapkép: Getty Images