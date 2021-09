Merre megy a magyar egészségügy? Fendler Judit, Végh Attila, Kóka János is válaszol a Portfolio konferenciáján

A pandémia csak átmeneti megingást hozott a magánegészségügyben, és úgy tűnik, középtávon a privát szolgáltatók nyernek a járvány alatti, járvány utáni világban. De pontosan mit is terveznek, mire készülnek, hogyan élnek együtt az állami rendszerrel? Ezekre a kérdésekre válaszolnak a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosai és vezetői az 5. Private Health Forum szakmai rendezvényünkön . Természetesen az egyik legfontosabb trend, a digitalizáció témáját sem hagyjuk ki, külön szekciót szentelünk ezeknek a kérdéseknek.

Több cikkünkben is bemutattuk már, hogy Magyarországon is egyre többen választják a magánegészségügyi szolgáltatókat gyógyulás céljából és így egyre nagyobbra nő a magánegészségügyi szektor. Most elérkezett az őszi konferencia időszak, és vele együtt az 5. Private Health Forum, a 2020-as online rendezvény után ezúttal újra van lehetőség személyesen találkozni a magánegészségügyi szektor legfontosabb képviselőivel. Az érdeklődők közelről betekintést nyerhetnek az ágazat szereplőinek terveibe, és megtudhatják, hogy miként reagálnak az új működési környezetre.

Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja például előadásában azt mutatja be, hogy melyek az egyetemi klinikai és a magánellátók együttműködési lehetőségei a megváltozott szabályozási környezetben. A Covid egyik súlyos, betegekre gyakorolt hatása mellett sem mehetünk el szó nélkül, erről Szekeres György, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense tart előadást.

Ezt követően jön az első szekció hagyományos vezetői-tulajdonosi kerekasztalbeszélgetése Végh Attila moderálásában. A beszélgetés résztvevői:

Csermely Gyula, vezérigazgató, társtulajdonos, Rózsakert Medical Center

Kirschner András, tulajdonos – ügyvezető igazgató, Swiss Medical Group

Kóka János, elnök, Doktor24 Csoport

Rausz Attila, gazdasági igazgató, F MEDICAL Magánklinika

A következő szekciót a digitalizációnak szenteljük: online időpontfoglalás, online konzultáció, videóhvás, telemedicina, digitális betegútszervezés - néhány folyamat, ami nem a messzi jövő, hanem már most is itt van a magyar piacon. Akik velünk lesznek:

