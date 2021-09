Egymásnak feszülnek a felek: a budapesti turizmus romjain vívják a harcot

Barcelona, Amszterdam, Dublin, San Francisco, New York. Csak néhány azok közül a nagyvárosok közül, ahol 2019-ig, az utolsó teljes turisztikai évig gondot okozott a rövidtávú lakáskiadás. Néhány nagyvárosban ezt szabályozták, és szigorúbb jogi keretek között, de engedélyezik ezt a szálláshelyszolgáltatást, de például az amerikai nagyvárosban, New York-ban, gyakorlatilag albérleti pozícióig „nyesték vissza” ezt az iparágat. Idehaza 2015 óta minden évben megjelentet egy tanulmányát az „airbnb-zés”, vagyis a rövidtávú lakáskiadás szabályozatlanságáról a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Idén ez vitát robbantott ki a hotelszakma és az apartmankiadók között. A lakáskiadók szerint a szállodások csak a piacukat védik, mert bajban vannak a kevés turista miatt, a szállodai szövetség viszont azt mondja: csak egyenlő versenyfeltételeket szeretne.

„A Szállodaszövetség a piacukat védené, miközben gödörbe lökné a budapesti turizmus jelentős részét. Csúsztatnak, mert a fővárosba még mindig kevés külföldi turista érkezik, tehát nem beszélhetünk semmilyen túltúristásodásról (over-tourism), amit ők állítanak” – így látja a helyzetüket Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Szerinte egyszerűen arról van szó, hogy a „budapesti hotelek elképesztő nagy bajban vannak”, viszont a lakáskiadók nyárvégi és őszi foglaltságai jók lettek.

Mindezt egyébként úgy érték el a lakáskiadással foglalkozó vállalkozások, hogy a számuk 17 ezerről a koronavírus-járvány miatt 5-6 ezerre csökkent. „Last minute, ultra last minute foglalások vannak a piacon. A nemzetközi tendenciák, és az itthoni számok is azt mutatják, hogy a hotelek veszítenek a népszerűségükből, míg a magán- és egyéb szállások növelik azt. A koronavírus-járvány miatt sok turista nem akar recepcióssal találkozni, vagy a hotelek éttermi részeiben, egy légtérben enni a többi vendéggel. Ezért lehetünk népszerűek” – sorolta az okokat a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Schumiczky Balázs a szállodaszövetség által kiadott állásfoglalásban azt is nehezményezte, hogy megemlítették, egyeztettek velük a tervezett lakáskiadási szabályozásról. A lakáskiadói egyesület szerint azonban velük nem volt ilyen megbeszélés.

Volt egyeztetés, különben nem írtuk volna bele az anyagunkba

– reagált Kollin Gergely, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének munkacsoportvezetője. „Schumicky úr tájékoztatta a Szövetséget, hogy a tisztségviselőjükkel folytatott egyeztetés nem minősül hivatalos álláspontjuknak” – adott hátteret a megbeszélésről a szállodás érdekképviseleti vezető. A szállodákkal kapcsolatos járványügyi félelemre reagálva Kollin Gergely azt mondta: „a vendégek, ha Airbnb szálláshelyet választanak, akkor kétes tisztaságú, higiéniás protokollt nem követő helyre mennek. Másrészt az épületben lakó állampolgárok egészségét veszélyeztetik a teljesen ellenőrizetlen vendégkör által.”

A hotelek egyébként felfutó kereslettel számolnak: a munkaerőhiánytól most már sokkal jobban szenvednek, mint az elmaradó vendégektől.

A szállodai szövetség állítja, hogy nem konkurenciaharcot indítottak, hanem egyenlő versenyfeltételeket szeretnének, mert úgy látják, hogy a rövidtávú lakáskiadásban még mindig sok a feketéző, akik jelentős adózatlan jövedelemhez jutnak, illetve számos, a vendégek biztonsága szempontjából is fontos szabályt nem tartanak be. Kollin Gergely azt is megemlítette, hogy nincs összefüggés a turisták száma és az anyaguk publikálásának időpontja között.

A szabályozási kérdést azért feszegetik, mert úgy látják, hogy a kormányzat hiába adott a helyi, leginkább a budapesti belső kerületeknek jogkört arra, hogy rendet tegyenek ebben a kérdésben, egyelőre nem éltek ezzel a lehetőséggel. A VI. kerület tervezete már a Gazdasági Versenyhivatal és a Kormányhivatal előtt van. Ez a kerület megkeresésünkre annyit jelzett vissza, hogy mindkét állami szervezet javaslatokat fogalmazott meg a beküldött anyaggal kapcsolatban, ezek mentén pedig jelenleg is folyamatban van a rendelettervezet átdolgozása. Ezt követően újra egyeztetnek majd a GVH-val és a Kormányhivatallal. A VII. kerület még mindig a szabályozás előkészítő szakaszában van, mint ahogy a VIII. kerület is. Az I. és az V. kerület pedig úgy tűnik, hogy nem akar szigorú szabályozást.

Minden „túlturizmussal” küzdő város szabályokat írt elő

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elsősorban azt szeretné, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által kibocsátott úgynevezett NTAK-regisztrációs szám minden lakáskiadással foglalkozó vállalkozónak élő legyen. Lefordítva, a tavaly óta kötelező regisztrációs számot az apartmanoztatóknak lakásonként kelljen megigényelniük, és ne fordulhasson elő az, hogy egy regisztrációs számmal több lakást adnak ki, esetleg több néven értékesítenek. A szállodások szabályoznák azt is, hogy egy épületen belül csak bizonyos számú lakást lehessen rövidtávra kiadni.

Tudunk olyan házról, ahol 50 lakásból 48-at adnak ki rövidtávra, 24 órás portaszolgálattal. Ez inkább nevezhető hotelszolgáltatásnak, mégsem kell megfelelniük például tűzvédelmi előírásoknak, vagy más, egyébként költséges előírásnak

– sorolta a szabályozatlanságból eredő gondokat Kollin Gergely, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének munkacsoportvezetője.

Az egyesület sérelmezi, hogy a fővárosi kerületek a legálisan működő vállalkozásokat az elmúlt időszakban több millió forintos, úgynevezett parkolási megváltási díjjal sújtják, amiért viszont cserébe parkolóhelyet nem biztosítanak. Elméletileg itt a VI. kerület a legszigorúbb, ahol a lakás elhelyezkedésétől függően 2,1 és 6,3 millió forint közötti parkolási díjakat kérnek a vállalkozóktól. Schumicky Balázs úgy érzi, hogy

ez igazából egy plusz adó, amivel ellehetetlenítik őket, miközben a valóban feketézőket nem próbálják meg ellenőrzésekkel visszaszorítani.

Volt olyan vállalkozó, aki ezeket a díjakat befizette, de olyan is akad, aki visszament a szürke-fekete zónába.

Szabályozásra szükség lenne, de nem mindegy hogyan

Abban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség és a Magyar Apartmankiadók Egyesülete is egyetért, hogy a terület szabályozásra szorul. Abban viszont már eltérnek az álláspontok, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani, és persze milyen előírásokkal.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főbb javaslatai:

Informatikai megoldás kidolgozása (MTÜ), ami lehetővé teszi, hogy kizárólag érvényes NTAK regisztrációs számmal lehessen regisztrálni az online közvetítő platformokon (pl. AirBnB és booking.com) oldalakon.

Egy regisztrációs számmal csak egy egységet lehessen hirdetni. Több lakás egy néven történő értékesítésének kizárása.

Magánszemélyek esetén maximalizálni a kiadható lakások számát (maximum 3 lakás).

Online közvetítő általi ingatlanforgalmi adó beszedése, így az adóelkerülés, működési engedély nélküli üzemeltetés ellehetetlenülne.

Több lakás kiadására és üzemeltetésre szakosodott gazdasági szervezetek fokozottabb, célzott ellenőrzése (jegyző, NAV, Magyar Turisztikai Ügynökség, fogyasztóvédelem)

Egy épületen belül korlátozni a rövidtávra kiadható lakások számát.

Tiltani bizonyos számú napnál kevesebbre a lakások kiadását. 30-60-90-napos kiadási lehetőségek

COVID-help: moratórium 1-3 évre az új működési engedélyek kiadására.

Kötelező, határozott idejű társasházi hozzájáruló nyilatkozat, párévenkénti megújítással.

24 órás elérhetőség.

Parkolóhely megváltás.

Magyar Apartmankiadók Egyesületének főbb javaslatai:

Támogatják, hogy a szálláshely közvetítő portálok (Airbnb, Booking.com, stb.) és az NTAK legyen összekötve, hogy csak legális, bejelentett szálláshelykiadók hirdethessenek.

Támogatják a felelős házigazda viselkedést, így az aktív részvételt a társasházak életében, a felmerülő problémák azonnali rendezését, az ott lakók érdekeinek maximális figyelembevételét!

Az egyesület kampányt indít a zajmérők népszerűsítésére, önkéntes elhelyezésére, hogy az esetlegesen hangos vendégekkel szemben gyorsan és hatékonyan fel lehessen lépni.

A feketéző vállalkozások kiszűrése, büntetése.

Egységes fővárosi szabályozás a rövidtávú lakáskiadásban, ne legyenek kerületenként eltérő szabályok.

Szállodaépítési stop a budapesti belső kerületekben, amíg helyre nem áll a turizmus.

A rövidtávú lakáskiadásban érintett budapesti kerületek többsége vagy hezitál az új, szigorúbb szabályok bevezetésével, mert nem akar az éledező helyi turizmusnak keresztbe feküdni, vagy valamelyik szerv állásfoglalására vár.

A Fővárosi Önkormányzat úgy tűnik, hogy nem aktív a kérdésben. A Magyar Turisztikai Ügynökség állítólag egy NTAK regisztrációs szám „interface”-n dolgozik, ami össze lenne kötve az online közvetítő platformokkal (Airbnb, Hotels.com, Booking.com). Mindez annak érdekében, hogy csak érvényes NTAK számmal lehessen regisztrálni egy szálláshelyet a közvetítő oldalakon. Az viszont kétséges, hogy a nem magyar jogfennhatóság alá tartozó vállalkozásokat lehet-e ilyesmire kötelezni. A sokszáz szállásközvetítő portál közül az Airbnb állítólag hamarosan kiszűri, ha nem megfelelő regisztrációs számmal akarnak feltenni az oldalára egy szálláshelyhirdetést.

Címlapkép: Getty Images