Karikó Katalin megkapja az egyik legfontosabb német tudományos díjat

Karikó Katalin és a világhírű magyar tudóst alkalmazó német biotechnológiai cég, a BioNTech alapító-igazgatói kapják 2022-ben az egyik legrangosabb német tudományos elismerést, a Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedter-díjat - közölte kedden a díjról döntő Paul Ehrlich Alapítvány kuratóriuma.

Kariko Katalin, Özlem Türeci és Ugur Sahin a hírvivő RNS (mRNS) megelőző és terápiás célú kutatásáért és fejlesztéséért kapja a 120 ezer euróval (42 millió forint) járó díjat.

Az általuk létrehozott "technológiai platform paradigmaváltást indíthat el" az orvostudomány több területén. Munkájuk kiemelkedő sikere az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen rendkívüli hatékonysággal védő vakcina, amelynek döntő szerepe van a koronavírus-világjárvány megfékezésében - áll a közleményben.

Szeptember elején számoltunk be arról, hogy Karikó Katalin a Szilícium-völgy Oscar-díjának is nevezett Breakthrough-díjjal tüntették ki az új típusú koronavírus elleni innovatív vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésért. Júniusban pedig a koronavírus elleni vakcinák kifejlesztésében résztvevő hét kutató, köztük Karikó Katalin nyerte el a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában.

Címlapkép: Hannah Yoon/Bloomberg via Getty Images