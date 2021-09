Különleges, érmes borokkal készülnek a kiállítók a Budapest Borfesztiválra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ebben az évben is speciális, díjakat, illetve érmeket nyert tételekkel készülnek a kiállítók a szeptember 23-a és 26-a között, a Budai Várban megrendezendő Budapest Borfesztiválra. Az idei rendezvény egyben különleges ünnep is, hiszen a jubileumi, 30. alkalommal nyitja meg kapuit az egyre inkább nemzetközi jelentőségűvé váló boros esemény. A három étvizedes múlt az időtálló együttműködésekre is ráirányítja a figyelmet.