Váratlanul korán beköszöntött a fűtési szezon Magyarországon

Az évszaknál hűvösebb idő beköszöntével megugrott a hazai gázfogyasztás. A hét második felében jön az újabb fordulat az időjárásban, de túl sokáig már nem úszhatjuk meg a valódi fűtési szezon beköszöntét sem. Közben 80 százalék fölé emelkedett a gáztárolók töltöttsége.

Érezhetően nőtt a magyarországi földgázfelhasználás, miután alaposan visszaestek a napi hőmérsékleti értékek. A mögöttünk hagyott hétvégéig az országos gázfogyasztási adatok még nem emelkedtek, mert bár a napi középhőmérséklet pár nap alatt jelentősen, idén szeptemberi mélypontjára esett vissza, valamivel még így is 16 Celsius-fok fölött alakultak. Mivel a megelőző nyárias napok melegét még tartották a házfalak és hétvége lévén az irodaházakat sem kellett fűteni, a fűtési igény nem indult látványos növekedésnek - derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adataiból.

Ezt követően, a hét elején viszont tovább csökkent a napi középhőmérséklet, sok helyen jócskán 10 fok alatt maradva, ami már érezhetően feljebb tornázta a hazai fogyasztást.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. közel valós idejű adatai alapján az országos napi gázfelhasználás kedd-szerdán 20 millió köbméter fölé emelkedhetett, ami egyértelműen a fűtési igény erősödésével hozható összefüggésbe. Ez a fogyasztási szint az idei ősz eddigi legmagasabbja, ugyanakkor az elmúlt évek értékeihez képest nem számít kiugrónak.

Az FGSZ honlapján közölt adatok szerint kedden nap közben már a gáztárolókból is történt kitárolás, valószínűleg nem függetlenül a felhasználói igények emelkedésétől. Ez rendszerint csak október közepétől szokott előfordulni.

Ezzel együtt a hazai gáztárolók feltöltése folyamatos, a készletszint pedig 5,2 milliárd köbméterre emelkedett a MEKH legfrissebb, szeptember 15-ei állapotot tükröző adatai szerint.

Ez 300 millió köbméteres növekedés az egy hónappal korábbihoz képest, míg 2020 hasonló időszakában 1 milliárd köbméterrel, körülbelül 20 százalékkal nagyobb volt a töltöttség (2019. szeptember közepén 6,1 milliárd köbméter volt a készletszint). A betárolás tavalyihoz képest némileg visszafogottabb ütemét a magas beszerzési árak magyarázzák.

A 80 százalék fölötti töltöttségi szint azt jelenti, hogy már most is van annyi gáz a tárolókban, amennyiből az ország téli felhasználása bőven fedezhető. Magyarország teljes téli gázfogyasztása legutóbb a 2007-2008-as télen haladta meg az 5 milliárd köbmétert, és közel 5,5 milliárd köbméter volt. A hazai gázellátásnak ugyanakkor csak egyik forrása a tárolókban raktározott tartalék, emellett folyamatosan rendelkezésre állnak az importkapacitások és a belföldi kitermelés is hozzájárul az igények kielégítéséhez.

A gázfelhasználás szoros összefüggést mutat a külső hőmérséklet alakulásával. A napi középhőmérséklet 18 fok alá süllyedését követően a napi gázfelhasználás emelkedni kezd, az igazán kemény fagyokkal járó napokon pedig jócskán meghaladhatja a 60 millió köbmétert is, vagyis körülbelül a háromszorosa a mostani, temperáló fűtéssel átvészelhető időszakokénak. Az idei év legnagyobb, több mint 62 millió köbméteres gázfogyasztását így nem meglepő módon 2021 leghidegebb napján, február 12-én regisztrálta a MEKH, amikor -7 fok volt a napi átlagos középhőmérséklet. (A történelmi rekordot a 2005. február 9-én feljegyzett 89,5 millió köbméteres napi fogyasztás tartja.)

A mostani lehűlés már elhozta az idei ősz első mínuszait is Magyarországon. Szeptember 20-án az éjszakai lehűlés annyira erős volt Kakucson, hogy -1,1 fokig hűlt le a levegő, amely érték a napi rekordtól sem volt messze (mindössze négy tized fokkal volt hidegebb Zabaron 2007-ben, valamint Alcsútdobozon 1997-ben). Legutóbb május 10-én volt fagy az országban, akkor a zabari -1,2 fokkal fordítottunk hátat a negatív értékeknek - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán. Az előrejelzés szerint a hét második felében ismét felmelegedés kezdődik, a hétvégén pedig helyenként több mint 25 fok is lehet, a jövő héten azonban ismét visszaeshet a hőmérséklet, vagyis várhatóan megint fel kell majd tekerni a fűtést.

