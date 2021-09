Gazdaság 2021. szeptember 23. 10:21 Jelentős magánklinika nyílt Budapesten

3000 négyzetméteren, 4 műtővel, 34 kórházi ággyal, 150 közreműködő orvos, 20 főállású szakdolgozóval, 35 ellátási területen kezdte meg működését a Budapest One irodakomplexumban a Doktor24 Csoport multiklinikája - jelentették be a magánegészségügyi szolgálató csütörtöki sajtóeseményén. A cég bejelentéséből kiderült: a bővülés nem áll itt meg, a közeljövőben is több új helyen nyitnak szolgáltatást.