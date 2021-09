Rászólt Kína, így egyelőre elkerüli a csődöt az Evergrande (2.)

Széleskörű iránymutatást adott ki a pekingi pénzügyi felügyelet az Evergrande ingatlanóriás számára, hogy hogyan járjon el a pénzügyi nehézségek mellett és ezek egyike az a Bloomberg értesülése szerint az, hogy kerülje el egy dollárkötvény ma esedékes kamatfizetésének elmulasztását, azaz kerülje el rövid távon a csődöt. Ezzel együtt a Wall Street Journal értesülései arra utalnak, hogy az állami hatóságok által menedzselt csőd felé haladunk, amelyben bizonyos tartozásokat kifizet majd a cég (külföldi befektetők, hazai kínai lakossági kisbefektetők), hogy a nemzetközi piaci, illetve az otthoni társadalmi feszültséget enyhítsék, és a folyamatban lévő lakásprojektek is haladjanak tovább.

A Bloomberg értesülése mindenképpen pozitív fejlemény a globális kockázati étvágy szempontjából, ahogy már az is az volt, hogy európai idő szerint csütörtök reggel arról érkeztek hírek: az Evergrande elnöke egy zártkörű vezetői tanácskozáson arra utasította a felsővezetőket, hogy a kisbefektetők felé értékesített megtakarítási termékek kifizetését is kiemelt prioritásként kell kezelni, akárcsak azt, hogy a leszerződött több százezer lakást meg kell építeni. Utóbbi hírekre, illetve arra, hogy az Evergrande szerdán "rendezni tudott" egy jüankötvényes tarozást, a cég részvényárfolyama 32%-os pluszban is járt a csütörtök hajnali kereskedésben (az előző napokban kereskedési szünet volt), és végül 17,6%-os pluszban zárt. Ez pedig a többi nagy kínai ingatlanfejlesztő árfolyamát is jelentősen emelte.

Azóta a fenti értesülés, miszerint a dollárkötvény ma esedékes 83,53 millió dollárnyi kamatát nem mulaszthatja el a cég az állami utasítás alapján (illetve a kisbefektetők felé ki kell fizetni a megtakarítási termékeket és a lakásokat is meg kell építeni), feltehetően szintén pozitív piaci hatásokat generál majd a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon.

Nagy kérdés persze, hogy ki tudja-e majd rendben fizetni a cég egy másik dollárkötvény szeptember 29-én, jövő szerdán esedékes 47,5 millió dollárnyi kamatát is.

A Reuters összesítése szerint az Evergrand-nek egyetlen jüan, vagy dollárkötvénye sem jár le idén, de jelentős összegű kamatfizetéseket kell teljesítenie: 631 millió dollárnyi kupont kell fizetnie a dollárktövények után december 28-ig, illetve 353,8 millió jüant (kb 54,9 millió dollárt) kell teljesítenie a jüankötvények után október 19-ig. Összesen mintegy 20 milliárd dollárnyi nemzetközi dollárkötvénye van a cégnek, ezek (részleges) nem-teljesítése lenne tehát a fő fertőzési csatorna nemzetközi szinten,

Ezen felül értendő a mintegy 6 milliárd dollárt kitevő, lakossági kisbefektetőknek értékesített megtakarítási termékek rendezésének feladata, továbbá az, hogy a folyamatban lévő/leszerződött több százezer lakást valóban megépítse, hogy a kínai állami vezetés stratégiai érdekei alapján a lakosságot minél kisebb károk érjék az Evergrande bajai miatt és így a társadalmi feszültség kezelhető maradjon. Az Evergrande egyébként szombaton kezdte el azt a gyakorlatot, hogy ha valamely lakossági kisbefektető a megtakarítási termékből ki akarná venni a pénzét, akkor pénz helyett ingatlant ad neki teljesítésként.

Közben

a Wall Street Journal úgy értesült, hogy a kínai állami hatóságok felkérték a tartományi hatóságokat, hogy készüljenek fel az Evergrande potenciális nemfizetésére,

és ezzel együtt állítsanak fel szakértői csapatokat, akik majd a tartománybeli/régión belüli intézmények felé fennálló adósságokat áttekintik, illetve a tárgyalásokat le tudják folytatni.

Emellett arra is utasították őket, hogy a tartományi állami, vagy magánszektorbeli ingatlanfejlesztőkkel vegyék fel a kapcsolatot, hogy átvegyék az Evergrande futó projektjeit, továbbá olyan erőket is állítsanak csatarendbe, amelyek a társadalmi feszültséget, esetleges tüntetések körülményeit figyelik.

Címlapkép forrása: Getty Images