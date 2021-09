Tömegek szorulnak ki az állami egészségügyből és már sorban állnak a magánellátóknál

A magyar magánegészségügy növekedésre van ítélve, a bővülés korlátja a szakemberek, orvosok létszáma lesz - jutottak erre a konszenzusra az 5. Private Health Forum című rendezvényünkön a legnagyobb klinikák vezetői, tulajdonosai. Jelenleg szinte minden nagyobb magánszolgáltatónál teljes a kapacitások kihasználtsága és ami újdonság, hogy a fekvőbeteg ellátásra is hatalmas az érdeklődés, sok esetben már itt is többhetes várakozások alakulnak ki. Meghatározó trend marad továbbra is a piacon a konszolidáció, a felvásárlások.

Mi hajtja a magánegészségügyet? És mik a korlátai?

A Private Health Forum rendezvényeink hagyományosan egyik legfontosabb eleme a legnagyobb magánszolgáltatók kerekasztalbeszélgetése, amelyet ezúttal Végh Attila, nemzetközi kórházláncok igazgatásában tapasztalt menedzser moderált.

A magánegészségügyi piac aktuális helyzetére vonatkozó kérdésre Rausz Attila, az F MEDICAL Magánklinika gazdasági igazgatója kifejtette: erőteljesen érzik a kereslet növekedését és az orvosok egyre nagyobb elköteleződését a magánszektor felé, és ennek megfelelően alakítják a működésüket. Megemlítette, hogy legutóbbi fejlesztésüket a következő napokban adják át, melynek köszönhetően a kapacitások jelentősen növekednek: az éves 35 ezres betegtalálkozó 45-50 ezerre növekedhet.

Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. elnöke szerint nem mindegy, hogy a magánegészségügyi ellátás mely szegmenséről beszélünk. A gyerekgyógyászat iránti kereslet az iskolai fertőzések elmaradása miatt alábbhagyott, a felnőtt járóbeteg ellátásban a lezárások miatt drasztikusan csökkent az ellátás, és közben megjelentek a post Covid vizsgálatok, de nem olyan mértékű a kereslet, mint számítottak rá. Sokkal inkább az akut eseteket kell ellátniuk. A felnőtt fekvőbetegellátásban viszont drámai a növekedési ütem megítélése szerint: az elmaradt műtétek és beavatkozások ráömlöttek az állami és magánellátókra. Az állami rendszerben viszont az átalakítások és

a paraszolvencia miatt nem nagyon operálják meg a betegeket, ezért ők a magán felé veszik az irányt

- fogalmazott Kóka János. Arról is beszélt, hogy a Covid hullámok idején a vállalati prevenciós egészségcsomagok használata csökkent.

2020-ban a Swiss Medical Group árbevétele 20%-kal nőtt és idén további 300-400 milliós árbevétel-növekedést várunk - jelezte a beszélgetésben Kirschner András, a cég alapítója. A tavalyi évben a járóbeteg ellátás visszahozta a kezdeti lezárások miatti kiesést, a vállalati piacon új ügyfeleket nyernek, idén pedig a járóbeteg ellátásban a júniusi és augusztusi időszakban teljes volt a kapacitások kihasználtsága és először fordult elő, hogy egy hónapra előre kellett megnyitni az előjegyzéseket a szolgáltatónál. A júliusban elindított egynapos sebészeti ellátásuk is tele van, szeptemberre és októberre is lekötötték már most a kapacitásokat (heti egy napon folytatnak operációkat).

Szerinte a magánpiacnak nagyon biztatóak a kilátásai, a szakemberek létszáma fogja meghatározni a vállalatok teljesítőképességét.

A járvánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a napi 150 halálesetet el fogjuk érni sajnos idehaza, mert 3 millió oltatlan van ma Magyarországon és az oltás felvétele gyakorlatilag megállt. 4000 ember kórházba is kerülhet - vetítette előre.

Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center vezérigazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat költöttek a terjeszkedés előkészítésére, felmértek és átvilágítottak több lehetséges magánegészségügyi célpontot, és zöldmezős beruházásokkal is kalkulálnak. Azt is elárulta, hogy egy vidéki városban komoly programot akartak elindítani, azonban a lombikos piacon történt állami beavatkozás miatt nőtt a bizonytalanság, ezért a többségi tulajdonossal (román Medlife - a szerk.) úgy döntöttek, hogy kivárnak amíg a játékszabályok kialakulnak. Ezalatt arra törekednek, hogy az ellátás és a szolgáltatás minősége fennmaradjon.

Más cégek közben arra fókuszálnak, hogy minden erejükkel konszolidáljanak és majd kiviszik a cégüket a piacra. Ha ők kiviszik a cégeket eladásra, akkor mi ott leszünk akár vevőként

- részletezte a vezető, aki azt is bevallotta, hogy nagy zöldmezős beruházást most nem fognak csinálni.

Rausz Attila, a nyíregyházi magánklinika gazdasági vezetője is arról beszélt, hogy a következő hónapokban inkább kivárnak a bővítéssel, amíg normalizálódik a helyzet. Látni akarják, hogy a mostani felfutás mennyire tartós és ezt követően hoznak döntést a nagyobb kaliberű fejlesztésekről.

Kirschner András is arra mutatott rá, hogy ha egy szereplő később indít projektet, az akár veszélyben is lehet, mivel el kell telnie pár évnek ahhoz, hogy az orvosok majd a betegek is az intézményt válasszák. A másik kockázat viszont, hogy ha egy szolgáltató túl gyorsan növekszik, akkor nehezebben tartható az ellátás minősége.

Ha a magánpiacon további bővülés lesz, az akkor a jogállási törvénnyel és a paraszolvencia kivezetésével függ össze - vetítette előre.

Ennek a levét a magyar betegek isszák meg, mert az államiban halasztják a beavatkozásokat. A helyzet javulhat, ha a választások előtt megoldják a műtő orvosok és az ügyeleti díjazás problémáját. Jellemző trend szerinte, hogy a nagy orvosok magánrendelőkbe mennek ki és a magánoldali lábukat erősítik, építik tovább.

Országos terjeszkedések, konszolidáció, magánbiztosítások

Kóka János azt emelte ki, hogy amit Végh Attila a Portfolio-val közösen végzett tavalyi felmérése alapján prognosztizált (jelentősen bővülő fővárosi kapacitások a magánegészségügyben), az most a szemünk előtt valósul meg. A Doktor24 például 3-4-szerezte rövid idő alatt a műtőkapacitását, a járóbeteg ellátásban hamarosan 800 szakembert fognak alkalmazni a jelenlegi 600 főről.

A multiklinikát épp csütörtökön mutatták be. Itt elhangzott például, hogy olyan szintű lett a térd- és csípőprotézisre várók száma az állami finanszírozású ellátásban, hogy már 100 beteg gyűlt össze a Doktor24 klinikánál, akik magánfinanszírozott beavatkozásra várnak. Példaként megemlítették: egy magánúton finanszírozott csipőprotézés műtét 1,5 millió forintba kerül, erre várnak most tömegek és jellemzően közös családi finanszírozásból, vagy bankkölcsönből fizetik ki ezeket.

Terveikben szerepel, hogy a Budapest központú magánellátó rendszert oldani kell és elvigyék vidékre is a szolgáltatásokat. Elsődleges célpont a fővároson kívül az egyetemi városok, majd a megyei jogú városok, és végül a "last mile" elve alapján mindenhová el akarnak jutni. Az országos hálózatépítés mellett a másik lényeges céljuk, hogy olyan egészségbiztosítási szolgáltatásokat építsenek, amelyek lehetővé teszik, hogy az out of pocket költések biztosítási típusúak legyenek és beépüljenek a családok költségvetésébe rendszeres költésként.

Várakozása szerint elkerülhetetlen a piac további konszolidációja, a legnagyobb szereplők ugyanis csak a teljes piac nagyon kis arányát uralják. Nagyon fragmentált piacról van szó, és jelen vannak még mindig a szürke zónában működő lakásrendelők. Azt is előrevetítette, hogy a következő években a konszolidátor szerepek nagyon magas növekedést fognak tudni felmutatni.

Végh Attila összességében úgy értékelte a jelenlegi magyarországi helyzetet, hogy a hálapénz eddig visszafogta a fejlődést, mert az állami kórházak számára ez versenyelőnyt jelentett (az orvosok ott műtötték meg a betegeket, pörgették a teljesítményt - a szerk.), azonban a paraszolvencia lehetőségének megszüntetésével a versenyelőny eltűnt. Ezt most lehet érezni a magánellátásban.

Mindegyik résztvevő piaci szereplő egyetértett abban, hogy a magánbiztosítói piac növekedése adna újabb lendületet a magánklinikák számára. Kóka János azt is leszögezte, hogy szerinte az árban mozgástér nincs, olcsóbbak nem nagyon lehetnek a magánellátások, mert az orvosbérek felfelé mennek. Az ár megtartásában segíthet a hatékonyság javítása, a bővülés és a telemedicina - vélekedett.

