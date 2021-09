Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése a magyar nyugdíjasoknak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Azért küzdök, hogy a csak négy év alatt odaadni tervezett teljes 13. havi nyugdíjat már 2022-ben, azaz felgyorsítva odaadjuk az érintetteknek – jelentette be új intézkedési tervként a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában Orbán Viktor. A kormányfő azt is jelezte, hogy a gyors minimálbér-emelést körültekintően, a cégek kompenzálásán keresztül kell megtenni, nehogy megnőjön a munkanélküliség, és azt is érzékeltette, hogy személy szerint nem támogatja a munkahelyeken annak a jognak a megadását, hogy kötelezővé tehessék az oltást, de vita van még a kormányon belül, amit rövidesen lezárnak. Alábbi hírfolyamunkban a legfontosabb elhangzott információkat tudósítottuk.