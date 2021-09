Nem találták a denevérekben "azt" a koronavírust

Kínai kutatók 142 denevér koronavírust azonosítottak egy nagyszabású tanulmányukban, ám azok közül egyik sincs kapcsolatban a Covid-19 kórokozójával, a SARS CoV-2 vírussal, valamennyi a 2003-ban SARS-járványt (súlyos akut respiratorikus szindróma) okozó koronavírussal áll rokonságban - adta hírül a South China Morning Post című hongkongi napilap.

A Research Square honlapon közzétett tanulmányt, amely még szakértői jóváhagyásra vár, a pekingi Patogénbiológiai Intézet kutatói készítették, akik 2020 januárja, az új koronavírus-járvány megjelenése óta több mint 4700 denevért gyűjtöttek be és vizsgáltak szerte az országból.

A denevéreket tartják a SARS-Cov-2 elsődleges forrásának, bár az állatról emberre kerülés körülményei nem ismertek. Korábbi kínai tanulmányok azt feltételezték, hogy a SARS-CoV-2 olyan denevér-koronavírusokhoz hasonlít a leginkább, amelyek Kanton tartományban a leggyakoribbak. A kínai kutatók 2016 óta 56 denevér faj több mint 13 ezer egyedét gyűjtötték be és vizsgálták a koronavírus eredetét kutatva. A szakemberek megvizsgáltak továbbá 102 denevérmintát is, amelyeket a járvány eredetének feltételezett vuhani Huanan piacon gyűjtöttek be.

Legújabb vizsgálataik alapján a tudósok azt feltételezik, hogy a SARS-CoV-2 vírushoz legközelebbi vírusok "igen ritkák" a denevérekben Kínában.

"Ez az első olyan új minta, amelyet a pandémia kezdete óta kínai tudósok jól ismert csoportjától láttam a SARS-szal kapcsolatos koronavírusokról Kínában" - idézte a hongkongi lap Peter Daszak járványökológust, aki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínában járt kutatócsoportjának tagja volt. A csoport a járvány eredetét kutatta.

A kínai kutatók úgy vélik, hogy a vírus eredetét a szomszédos országokban kell keresni. "A SARS-CoV és a SARS CoV-2 vírus ősei az Indokínai-félszigeten keringhetnek vagy még délebbre" - írták. Az elmúlt hónapokban több olyan denevér-koronavírusra bukkantak Délkelet-Ázsiában, amely az új koronavírussal áll rokonságban. Egy francia és laoszi tudóscsoport a minap közölte, hogy a Laosz északi részén lévő mészkőbarlangokban élő denevérékben megtalálták a világjárványt okozó SARS CoV-2 "legközelebbi ismert ősét" - emlékeztetett a hongkongi napilap.

Címlapkép: Getty Images