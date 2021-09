MNB: ezt hozza a negyedik koronavírus-hullám a magyar gazdaságnak

Az eddigi járványhullámok fontos tapasztalata, hogy a gazdasági teljesítmény egyre kevésbé függött a lezárások, gazdasági korlátozások mértékétől - állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank a héten közzétett inflációs jelentésében. A szakértők az oltások miatt eleve kevesebb beavatkozási igénnyle számolnak, ezért alapvetően optimisták, de hangsúlyozzák, hogy a negyedik járványhullám még így is bizonytalanságot jelent.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás is előad a Budapest Economic Forumon.

A koronavírus negyedik hulláma már elkezdődött számos országban. A nyári hónapok végére a fertőzőképesebb delta variáns terjedése miatt több országban is elkezdtek növekedni az új koronavírusos megbetegedések esetszámai. Izraelben például augusztus végére már a januári járványcsúcsot is túlszárnyalták a napi megbetegedések, de Nagy-Britanniában is jelentős volt az esetszám-növekedés - állapítja meg az MNB inflációs jelentése..

Az emelkedő tendencia Magyarországon is megjelent a harmadik járványhullám nyár eleji lecsengését követően. Hazánkban egyelőre jóval a korábbi hullámok szintje alatt maradt a fertőzések száma, ami nagyságrendileg megfelel a tavalyi év azonos időszakának.

A járvány negyedik hullámának karakterisztikája alapvetően eltérhet az eddigiektől. Bár a fertőzésszám több országban is megugrott, a halálozások száma egyelőre nem indult hasonló mértékű növekedésnek. Ez nem magyarázható önmagában a vírusfertőzés lefolyásának időbeliségével, hiszen az említett országokban már legalább egy hónapja tart az esetszámok emelkedése. A legnagyobb különbséget az eddigi hullámokkal szemben az oltások jelentik. A magas oltottsági szint hozzájárulhat ahhoz, hogy a fertőzések az eddigieknél kisebb arányban vezetnek halálos kimenetelhez. Az idő múlásával pedig a vírus és különböző változatainak viselkedéséről is egyre több információt derít ki az orvostudomány, ami a járványügyi intézkedések hatékonyságának javulását is elősegíthetik.

Mindezek alapján a negyedik hullám nem szükségszerűen jár együtt a korábbiakhoz hasonló szigorú lezárásokkal. Az eddigi tapasztalatok alapján a mostani járványhullámhoz köthető esetszám-emelkedés nem vonja maga után a gazdasági korlátozások azonnali szigorítását: Izraelben a járványhelyzet június eleji felfutását a korábbiaknál kisebb mértékű szigorítások követték, majd augusztusban a megbetegedések további emelkedése mellett is lazítottak azokon. Nagy-Britanniában az esetszámok növekedése csak lassítani tudta a gazdasági nyitás korábban megkezdett többlépcsős ütemét, visszafordítani nem.

A lezárások gazdasági hatása egyre kevésbé markáns.

Az első járványhullám idején bevezetett járványvédelmi intézkedések világszerte súlyosan visszavetették a gazdasági teljesítményt. Annak érdekében, hogy egy újabb jelentős visszaesést elkerüljenek, az egyes kormányok a második és a harmadik hullám idején fokozatosabban és célzottabban vezettek be korlátozó intézkedéseket. Ennek hatására a kormányzati szigorúság mértéke és a GDP-visszaesés közötti kapcsolat is gyengült az újabb járványhullámok során.

A negyedik hullám várható gazdasági hatásai a fentiek ellenére továbbra is érdemi kockázatot jelentenek az előrejelzésre nézve - mondják az MNB közgazdászai. Az újabb járványhullám gazdasági hatásai nagyfokú bizonytalanság mellett számszerűsíthetők, hiszen a meglévő és új variánsok fertőzőképességében bármikor bekövetkezhet egy előre nem várt fordulat. A gazdasági korlátozások szigorúsága mellett a lakosság óvatossága is befolyásolja a gazdaságra ható következményeket. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanakkor egy súlyosabb lefolyású járványhullám is inkább a jövő évi gazdasági teljesítményt befolyásolná jelentősebben, az áthúzódó hatások révén.

