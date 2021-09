Lakossági napelemes pályázat: érdemes lenne több ponton módosítani a kiírást

Százas nagyságrendben érkeztek észrevételek és kérdések az augusztus végén társadalmi egyeztetésre bocsátott, 3-11,5 millió forint közötti támogatást kínáló lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat felhívástervezetéhez. A lakosság és a napelemes szakma egyaránt jelentős módosításokat javasol, ezek szerint szerint a támogatások, a műszaki tartalom, valamint a finanszírozás terén több ponton feltétlenül érdemes lenne változtatni.

Mint korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, a vélemények, kérdések számos kategóriát, témát felölelnek, így a jogosultsági kör, a beruházási cél, a beruházás mérete és felosztása vagy az egy főre eső jövedelem számításának kérdése kiemelten foglalkoztatja a jellemzően lakossági hozzászólókat, akik között ugyanakkor például pályázati szaktanácsadót, projektmenedzsert vagy a Magyar Hőszivattyú Szövetséget is ott találhatjuk. (A javaslatokat szeptember 12-én 23:45-ig lehetett benyújtani.)

A beérkező hozzászólásokra nem válaszolnak egyesével, de ezek figyelembevételével várhatóan jelentősen módosulhat majd a kiírás - hogy mikor, az egyelőre kérdéses. Értesüléseink szerint a kedvezményezetti kör például várhatóan módosul a jelenlegihez képest, de a változás konkrét tartalmáról egyelőre nem tudhatók részletek.

Kár volt sietni az otthonfelújítási támogatással?

A konkrét felvetések között szerepel számos egyéb mellett például a támogatható napelemes rendszerre, hőszivattyúra és akkumulátoros tárolóegységre vonatkozó műszaki paraméterek meghatározásának kérdése; a komplex fejlesztésen belül a nyílászárócsere és az energiatároló választható elemmé történő átminősítésére vonatkozó kérés; a napelemek földre telepíthetőségének megengedésére irányuló javaslatot; a szigetelés támogatható beruházások közé való beemelését célzó indítvány; vagy épp az a kérdés, hogy a nyugdíjas családok miért nem pályázhatnak.

Akad olyan is, aki azt kezdeményezi, hogy számlával igazolva visszamenőlegesen azoknak is járhasson a támogatás, akik idén telepíttettek napelemes rendszert. A hozzászóló bizonyára sokak véleményét fogalmazza meg, amikor csalódottságáról ír annak kapcsán, hogy azért esnek el most a 100 százalékos állami támogatástól, mert a szaldóelszámolás új támogatott projektek esetében bejelentett, majd elhalasztott júliusi kivezetése miatt az otthonfelújítási támogatással valósították meg napelemes beruházásukat. Végül, de nem utolsósorban érthető módon sokakat foglalkoztat a jövedelmi korlát, illetve a beszámítandó - például KATA-s, nyugdíjas, külföldi - jövedelmek és igazolásuk kérdése is.

A pályázat kialakításának folyamatában a Manap iparági egyesület is részt vett, oly módon, hogy tavasszal az illetékes minisztériummal (Innovációs és Technológiai Minisztérium) egyeztetve reagált a tárca által felvázolt tervezetre, és megosztotta saját álláspontját, javaslatait is. Míg bizonyos javaslatok "átmentek", mások nem jelentek meg a közelmúltban társadalmi véleményeztetésre kiadott verzióban, melyben van kellemetlen meglepetés is - mondta el a Portfolio-nak Szolnoki Ádám, a Manap elnöke.

A jobb módúak is ingyenpénzhez juthatnak

Az iparági egyesület legnagyobb problémája a jelenlegi, hangsúlyozottan nem végleges pályázati kiírási tervezettel kapcsolatban az, hogy bár a támogatás egyik fő célja a kommunikált kormányzati szándék szerint az energiaszegénység csökkentése lenne, és a kiírásban is több helyen utalnak az átlag alatti jövedelmű családokra, ugyanakkor

a kiírásban meghatározott jövedelemszint a rászorulóknál jóval jobb helyzetben lévő háztartások részvételét is lehetővé teszi.

Az eredeti cél biztosan nem az volt, hogy olyan rétegek is tudjanak pályázni, melynek tagjai támogatás nélkül is képesek lennének megvalósítani napelemes beruházásokat, hanem éppen az, hogy azokat támogassa, akiknek az anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Ha a pályázatot jelenlegi formájában írják ki, akkor ezen családok mellett azok a jobb módúak is pályázni fognak, akik amúgy is megcsinálnák, és kapnak ”ingyenpénzt”. Ráadásul, mivel a megcélzott társadalmi réteg túl szélesre sikerült, a túljelentkezés, illetve sikertelenség feszültséget és elégedetlenséget eredményezhet azok körében, akik nem kerülnek be a várhatóan nem egészen 35 ezer nyertes közé - véli az iparági egyesület elnöke. Jó hír viszont szerinte, hogy - ha az erre irányuló szándék is megvan - a kiírás egyetlen mondat átírásával, pontosításával, a jövedelmi határ lejjebb vitelével tökéletesen megfelelővé tehető, amit nagyon fontosnak tartana.

A koncepció szerint a támogatható projektek száma maximum 34 920 darab, ebből 23 320 darab a tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer, míg a komplex beruházás (napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása) esetén pedig legalább 11 600 darab a támogatható projektek száma. A megengedett legfeljebb 5 kW-os beépített névleges kapacitással (hőszivattyúnál legfeljebb 9 kW) számolva ez azt jelenti, hogy a pályázat támogatásával körülbelül 160 MW-tal bővülhet a lakossági napelemes (HMKE) kapacitás.

Ez ugyan első ránézésre nem tűnik nagynak a 2020-as 240 MW-os HMKE-bővüléshez viszonyítva, de ha csak a lakosságot nézzük, akkor az éves volumenek duplázódását eredményezheti, ami kétségkívül jelentős növekedést tesz lehetővé. Másrészt, ez is arra utal, hogy a hazai lakossági napelemes piac önmagában is működik, és a támogatásnak tényleg csak akkor van értelme, hogyha az új vásárlói réteget hozna be a piacra.

Nem árt az óvatosság

A fűtés elektrifikációját magába foglaló komplex felújítással kapcsolatban Szolnoki Ádám szintén óvatosságra int. A gázkonvektor például infrapanelekre történő lecseréléséhez, illetve az ezzel történő fűtéshez szükséges villamos energiát télen nem lehet teljesen megtermelni a pályázatban szereplő mennyiségű napelemmel. A komplex felújítással kapcsolatos felelős döntést alaposan meg kell fontolni, máskülönben könnyen nagyon magas villanyszámlákat eredményezhet egy elhamarkodott döntés, különösen a rosszul szigetelt ingatlanok esetében.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha a támogatott projektek esetében esetleg 2023 elejével bevezetik a bruttó elszámolást, a szóban forgó pályázati támogatással megvalósuló projektek nagy része már az új elszámolás alá eshet. A lakossági energiatárolóba való beruházások terén még gyerekcipőben járnak a hazai tapasztalatok, mert a jelenlegi szaldó elszámolásban egyszerűen nem racionális ebbe beruházni, így az egész országban elenyésző mennyiségű azon háztartások száma, ahol energiatárolót telepítettek - véli.

Atombomba a piacra

A támogatások, illetve az elszámolásban tervezett majd elhalasztott változás a hazai lakossági napelemes piac 2021-es évét helyenként tragikomikus hullámvasúttá változtatta az iparági egyesület elnöke szerint. Az év eleje hatalmas rohamot hozott a június 30-i határidő miatt, és tényleg elképesztő mennyiségű napelem lett telepítve az első félévben, hogy röviddel a határidő elérése előtt kiderüljön, nem is kellett volna rohanni. Aztán a június 30-i határidő után a hazai lakossági piac egyik napról a másikra szinte befékezett, és felére, sőt még jobban visszaesett.

Erre következett a mostani pályázat Szolnoki Ádám szerint atombombának nevezhető üzenete, miszerint gyakorlatilag bárkinek lehet ingyen napeleme, ez pedig így szinte teljesen lefagyasztotta a piacot, kivárásra ösztönözve az ilyen beruházást tervező háztartásokat.

Ha nem történnek meg a szükségesnek tűnő korrekciók, kevés ennél rosszabb dolog történhet a piaccal - fogalmaz.

A Manap eleve nem tartja kívánatosnak a támogatásokat, a 100 százalékban visszatérítendő támogatásokat pedig kiváltképp nem; a szóban forgó pályázat kiírása ellen azért nem tiltakoztak, mert az eredeti szándék szerint ez egy olyan új vásárlói réteget hozhat be a háztartási napelemes piacra, amely egyébként nem tudna a piacon keresletként megjelenni. Közben az akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást - jövedelmi helyzettől függetlenül - biztosító családi otthonfelújítási támogatás továbbra is elérhető, a támogatási konstrukciók között így jelentős átfedés van. A szervezet a támogatások helyett általánosságban azt tartaná célszerűnek, ha az ilyen célokra rendelkezésre álló források a népszerű és kiforrott kedvezményes hitelkonstrukció keretét gyarapítanák.

A kiírás célja, hogy az országos átlagjövedelem alatti családok 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásból napelemet tudjanak telepíteni a tetőre, illetve napelem telepítése mellett a nyílászárókat is ki tudják cserélni, továbbá a fűtési rendszert is tudják elektrifikálni (infra/fűtőpanelekkel, vagy hőszivattyúval). A 201 milliárd forintos keretű lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat fő forrása a koronavírus-válság hatásainak enyhítésére létrejött uniós helyreállítási alap.

Alapvetően nagyon üdvözítő egy ilyen hatalmas volumenű 200 milliárd forint feletti pályázati kiírás, mind a lakosságnak, hiszen több, mint 35 ezer magyar lakossági épület újulhat meg és kerülhet rá napelemes rendszer, mind pedig a hazai gazdaságnak, mert az ilyen és ehhez hasonló pályázatok segítik a megújuló iparág bővülését – fogalmazott Székely András, az Optimum Solar Home System ügyvezető igazgatója. A dekarbonizációs célokat tekintve minden ilyen és ehhez hasonló támogatás nagy mértékben segíti ezen célok elérését, ezért ezekre feltétlenül szükség van a jövőben is. A megújuló energiák minél nagyobb arányú hasznosításának mindenkori célnak kellene lennie a lakossági szegmensben is – tette hozzá.

Kapacitáshiányt és áremelkedést okozhat

Ugyanakkor Székely András szerint is van némi ellentmondás a pályázat tudható szándéka és a megjelent kiírás között, miszerint az országos átlagjövedelem alattiakat támogassák ezzel a pályázattal, ám az kérdés, hogy ez a forrás valóban ehhez a réteghez jut-e el. A jelenlegi tervezetben az áll, hogy az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkezők 2020. évi személyi jövedelem adóbevallás szerinti összevont jövedelmük nem haladhatja meg az egy főre jutó 4 850 000 forintot. Az ennek a kritériumnak megfelelő háztartások száma rendkívül magas, így valójában nem csak az ország legszegényebb régióinak 10-20 százaléka tud pályázni ezekre a fejlesztésekre, hanem a lakosság jóval nagyobb része, ami önmagában természetesen nem baj, csak nem feltétlenül egyezik meg a pályázat eredeti céljával.

A lakossági napelemes szegmens az utóbbi években egyértelműen erősen felfelé ívelő pályát fut be, köszönhetően elsősorban a különféle támogatási forrásoknak. A novemberre tervezett lakossági pályázat viszont ezekhez képest is teljesen más volument képvisel, hiszen az, hogy 35 000 darab háztartás kaphat 3-11 millió forint közötti 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást 2024-ig, nagyságrendileg akkora léptékű, mint a teljes tavalyi évben telepített hazai lakossági napelemes rendszerek összessége.

Mindezek mellett az Optimum Solar Home System ügyvezető igazgatója szerint egy ekkora darabszámú pályázat megvalósítása komoly kihívások elé állíthatja majd az érintett iparági szereplőket, kapacitáshiányt és áremelkedést is vonhat maga után. Példának okáért, amióta megjelentek az első hírek a sajtóban, nálunk, az Optimum Solar Home System-nél

hatszorosára emelkedett a napi ajánlatkérések száma,

pedig a kiírás társadalmi egyeztetése csak nemrég zárult le, így a végleges kiírás sem jelent még meg – tette hozzá. A nyertes pályázatok kivitelezésére 12, illetve 18 hónap áll rendelkezésre, viszont a helyszíni felmérések, ajánlatadásokat mindenki most szeretné, így a pályázatok összekészítését érdemes minél előbb elkezdenie annak, aki nem szeretne lemaradni erről az egyedülálló lehetőségről.

Összességében azt gondoljuk, sok finomítást igényel még a pályázat, amelyek nagy részét az iparág szereplői el is küldték az illetékes hatóságnak. Véleményem szerint, a támogatások, a műszaki tartalom, valamint a finanszírozás terén több ponton feltétlenül érdemes lenne változtatni – fogalmazott Székely András, aki a konkrét javaslatokat is megosztotta velünk:

A javaslatok



A támogatásokat illetően jövedelemszinttől függően 3 lépcsős elbírálási rendszert javasolnánk, 60-80-100 százalékos támogatási intenzitással, ahol a legmagasabb támogatási intenzitásra a 3 000 000 forint alatti egy főre eső jövedelemmel rendelkező háztartások, a legalacsonyabb, de még így is kiemelkedően jó 60 százalékos intenzitásra az eredetileg kiírt 4 850 000 forint alatti, de 3 millió forint feletti háztartások pályázhatnának.



Ezen felül érdemes lenne figyelembe venni a területi légszennyezési adatokat, azaz a szennyezettebb régiókat előnyben kellene részesíteni. Ezzel egyrészt nőne a támogatható projektek száma, másrészt a legintenzívebb támogatásokat valóban a legalacsonyabb jövedelmű háztartások és a legszennyezettebb régiók kapnák.



A kiírás műszaki tartalomra vonatkozó részéből, a komplex pályázatok esetén javasoljuk az infrapanel törlését, mivel annak üzemeltetése kevésbé hatékony, 2-3 szoros költséget jelenthet a hőszivattyús rendszerekkel szemben.



A komplex pályázatok esetében a mostani 5 kWp méretkorláttal szemben javasoljuk a minimum 10 kWp méret meghatározását, hiszen a fűtések elektrifikálása miatt legalább ekkora méretű rendszerek szükségesek a gazdaságos üzemeltetéshez.



Továbbá, célszerűnek tartjuk, hogy tetőfelületek mellett, egyazon helyrajzi számmal rendelkező garázsra, melléképületre is telepíthető legyen a napelemes rendszer, mivel előfordulhat, hogy a szükséges méretű napelemes rendszer csak ezen épületek tetőfelületének bevonásával telepíthető.



Ahogyan azt is, hogy szigetelésre is lehessen pályázni, vagy legyen elvárás a szigetelt fűtött épület a fűtés korszerűsítésre is pályázóknak, hiszen az elektromos fűtés gazdaságos üzemeltetésének egyik alapfeltétele a korszerű nyílászárók megléte mellett a megfelelően szigetelt épület.



A finanszírozási oldalt nézve javasoljuk, hogy a tervben szereplő 30 százalékos előleget emeljék meg minimum 60-70 százalékra, hiszen a nyertes pályázatok átfutási ideje a Támogatói Okirat kézhez vételétől a korszerűsítés megvalósításáig, azaz a kifizetésig akár 6-18 hónap is lehet, ami rendkívül nagy pénzügyi nehézséget okozhat a finanszírozás tekintetében a magyar vállalkozások nagy részének, ez pedig rendkívüli módon veszélyezteti a projektek sikeres lezárását.

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György