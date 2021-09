Pánikvásárlások: kiürült a legtöbb benzinkút Angliában, bevethetik a hadsereget is

Anglia legnagyobb városaiban szinte az összes benzinkúton elfogyott hétfőre az üzemanyag a hétvégi vásárlási roham után, amit a környezetvédelmi minisztérium pánikvásárlásoknak nevez és próbálja nyugtatni a lakosságot, közben pedig a kormány a hadsereg bevetését fontolgatja az ellátás javítása érdekében.

Angliában nincs üzemanyaghiány a készletek alapján, de a gázárak elszállása (ami a vegyiparban okozott súlyos helyzetet) és az élelmiszerhiánnyal kapcsolatos hírek, továbbá az üzemanyagot szállító kamionsofőrök hiánya együtt arra sarkallt sokakat, hogy az üzemanyagot is elkezdjék felvásárolni. Sokan a Brexit káros utóhatásaiként látják a folyamatot, hiszen a bevándorlási és munkavállalási szabályok változása abból ered és a sofőrök hiánya súlyosbította azokat az ellátási nehézségeket, amelyeket az uniós piacból való kilépés és a vele járó adminisztratív akadályok eleve fokoztak.

Az északír terület speciális szabályai (egyszerre az uniós közös piac része és a brit vámközösség tagja is, a brit szigről való árubeszállítást viszont jócskán nehezítik az adminisztratív szabályok) pedig az ottani ellátások biztonságát hónapok óta veszélyeztetik.

Mindez pedig a hétvégén kaotikus jeleneteket okozott sok angliai városban, hosszú sorokban kígyóztak az emberek a benzinkutak előtt és hétfőn a Reuters helyi tudósítói szerint

a legtöbb angol nagyváros legtöbb benzinkútján egyszerűen elfogyott az üzemanyag.

A kiskereskedelmi üzemanyag forgalmazó szövetség (PRA, amely az angol piac kétharmadát lefedi) azt jelezte a hírügynökségnek, hogy a tagjaik arról számoltak be: a saját körzeteikben a kutak 50-90%-án elfogytak a készletek a pánikvásárlások hatására. A PRA ügyvezető igazgatója szerint a pánik okozta azt, hogy a kutak nagy része kiürült, így szerinte egy kis higgadtság orvosolni tudná a helyzetet.

Az angol környezetvédelmi minisztérium vezetője egy közleményben azt hangsúlyozta: az a legfontosabb, hogy az emberek ismét csak annyi üzemanyagot vegyenek, amennyi a szokásos mennyiség. George Eustice tárcavezető szerint a mostani helyzetet éppen az okozta, hogy az emberek a pánik hatására annyi üzemanyagot vettek, amire nincs is szükségük, de amint ezzel felhagynak, a helyzet elkezd majd normalizálódni. Kijelentése szerint

Az a legfontosabb, hogy az emberek a szokásos módon vásárolják a benzint. Nincs hiány.

Közben a The Times és a Financial Times is úgy értesült, hogy a kormány a hadsereg bevetését fontolgatja azért, hogy az üzemanyag minél nagyobb mennyiségben minél hamarabb eljuthasson a fogyasztókhoz. Az üzemanyag- és élelmiszer ellátási láncokbeli zavarok azonban nagy valószínűséggel nem oldhatók meg teljesen rövid idő alatt, mert becslések szerint a kamionsofőrök hiánya eléri a 100 ezer főt is, miközben a hétvégi, tűzoltó jellegű minisztériumi döntés csak 5 ezer külföldi sofőr kapcsán adna rövid távú engedélyt a brit piaci munkavégzéshez.

A hírügynökség emlékeztet rá, hogy az élelmiszer ellátási láncokban már hónapok óta fokozódott a feszültség a Brexit miatt kialakult sofőrhiány következtében (csak a letelepedett státuszt megszerző sofőrök maradhattak az országban, illetve a koronavírus miatti korlátozások is akadályozták a szállításokat). Ezután múlt pénteken figyelmeztettek rá a kiskereskedelmi szereplők, hogy ha 10 napon belül nincs hathatós beavatkozása a minisztériumnak a sofőrhiány terén, akkor súlyos zavarok lesznek az élelmiszer ellátásban, éppen a karácsonyi felpörgő kiskereskedelmi szezon kezdetén.

