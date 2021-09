Szlávik János megdöbbent, hogy milyen butaságokat hisznek az oltásellenesek

Szlávik János főorvos szerint döntő többségében kórházba az oltatlanok kerülnek koronavírus-fertőzéssel. Az oltottak is megfertőződhetnek, de ők enyhe tünetekkel megússzák. A főorvos megdöbbent, hogy mikben hisznek az oltásellenesek, aki cáfolja ezeket az álhíreket.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa arról beszélt, hogy a kórházi betegek közül sokan oltatlanok, akik akár súlyos állapotba kerülhetnek, írja a Liner.hu. Továbbra sincs arról szó, hogy tombolna a negyedik hullám, de azt jól látni, hogy a számok egyre emelkednek, és sok olyan ember kerül kórházba, akik ezelőtt nem kérték az oltásukat, mondta Szlávik János a TV2-nek adott reggeli interjújában.

A Mokka vendégeként hangsúlyozta: „Valóban egyre többen kerülnek kórházba, és sok köztük, aki nincs beoltva, de azt tudni kell, hogy a delta variáns megfertőzi azokat is, ritkán, akik be vannak oltva. Csakhogy enyhe tünetekkel zajlik náluk a betegség, ezért jó az oltás.” Az oltottak szinte észre sem veszik a fertőződést, vagy tünetmentesek, vagy náthásak, folyik az orruk, kicsit fáj a torkuk, a fejük, gyengébbek, nincs kedvük dolgozni menni, mert annyira fáradtak.

Vannak olyan országok, ahol nagyon sok napi eset van a 4. hullámban, ilyen Anglia, de nincs annyi ember kórházban. Szlávik hangsúlyozta, hogy az a lényeg, hogy ne a koronavírus miatti tüdőgyulladással kerüljenek kórházba az emberek. Szerinte nagyon-nagyon ritka, hogy egy oltott ember súlyos állapotban kerüljön kórházba.

Szerinte az oltaltanok fele nem akar oltást, a másik felét nem érjük el, nem néznek TV-t, nem hallgatnak rádiót. Őket még el lehet érni a főorvos szerint. Szlávik ledöbbent, hogy mikben hisznek az oltásellenesek. Kiemelte, hogy ezek mind butaságok. Elmondta, hogy elolvasott ő is egy ilyen álhírt, és megdöbbent, amikor azt írták, hogy féregírtóval győzik le a vírust némely országban. A valóság azonban az volt, hogy az oltás volt a megoldás. Vannak azonban, akik vakon hisznek ezeknek a híreknek.

A legnagyobb védelmet az élvezheti, aki átesett és oltott is. Nem is merik a tudósok kijelenteni, de azt mondják, hogy aki átesett és oltott, az akár hosszú ideig tartó védettséget is szerezhet, akár több évig tartó védettséget kap – mondta Szlávik János.

Címlapkép: Getty Images