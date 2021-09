Megkongatták a vészharangot: összeomolhatnak a szállítási láncok

Nyílt levelet küldtek a világ meghatározó nemzetközi szállítási szervezetei a kormányoknak és az ENSZ-nek: ha nem garantálják az ellátási láncokat működtetők szabad mozgását, akkor hamarosan összeomolhat az ellátási lánc. A karácsony közeledtével késésekre figyelmeztetnek, a tendencia 2022-ben is kitarthat.

A Nemzetközi Hajózási Kamara (ICS), a Nemzetközi Közúti Szállítók Egyesülete (IRU), a Nemzetközi Légi Szállítási Közösség (IATA) és a Szállítási Dolgozók Nemzetközi Szövetsége (ITF) összeállt, és közös nyílt levelet írt a világ kormányainak és az ENSZ-nek. A négy szervezet az évi összesen 20 ezer milliárd dolláros forgalmú világkereskedelem működéséért felel, és mintegy 65 millió globális szállítmányozási szakembert képvisel. A levélben azt kérik:

szüntessék meg azokat a szabályokat, melyek a szállítmányozási üzletágban dolgozók szabad mozgását korlátozzák, garantálják a szabad mozgásukat.

Erre azért van szükség, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett különféle nemzetközi utazási korlátozások súlyos hatással vannak az ellátási láncok működésére és az itt dolgozók egészségére illetve jóllétére. Példaként említik, hogy volt olyan pillanat, amikor 400 ezer tengerész nem tudta elhagyni a hajóját, és sokan 18 hónappal az eredeti szerződésük lejárta után is kénytelen volt dolgozni. A négy szövetség azt is kéri, hogy

sürgősen biztosítsák számukra a vakcinákhoz való hozzáférést, hogy ezzel elősegítsék az iparág működésének helyreállítását.

A szervezetek azt is indítványozták, vegyék az ágazatban dolgozókat előre az oltási sorrendben, és egy globálisan harmonizált és minden ország által elismert, digitális oltási igazolást is vezessenek be, mely az oltások tényét, a covid-tesztek eredményét is tartalmazza, és amely folyamatosan biztosítja a dolgozók nemzetközi mozgását.

Az elmúlt két év alatt példa nélküli zavarok alakultak ki az ellátási láncokban, globális késések és árucikkhiány alakult ki létfontosságú áruk esetében, többek között az elektronikai ipar, az élelmiszeripar, az üzemenyagok és az orvosi eszközök területén is.

A fogyasztói kereslet emelkedik és a késések várhatóan nőni fognak karácsony közeledtével és folytatódik a tendencia 2022-ben is.

A szervezetek egyeztetéseket kezdeményeznek a WHO-val és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel hogy megoldásokat találjanak,

mielőtt rendszerszintű összeomlás következik be.

