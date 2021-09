Nagyon nehéz helyzetben van a Fed, és ezt maga az elnök mondta ki

Nagyon nehéz helyzetben találta magát a Fed, hogy miközben egyre nehezedik rajta inflációs nyomás, a munkanélküliségi számok továbbra sem kedvezőek - mondta Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatásán.

A Fed legutóbbi kamatdöntő ülésén jelentette be, hogy hamarosan hivatalosan is bejelenti az eszközvásárlási program lassítását, és a kamatemelési várakozásokat is egy évvel korábbra tették a jegybanki döntéshozók. Eközben viszont a munkaerőpiaci helyzet még mindig kedvezőtlenebb, mint a válság előtt volt, és a foglalkoztatottság csak lassan nő, az infláció viszont magas.

Amennyiben a Fed szigorítással reagál a megnövekedett inflációra, azzal a munkaerőpiac kilábalását lassíthatja.

Erre a problémára utalt kongresszusi beszédében a Fed-elnök, aki további fontos dolgokat is mondott a Reuters összefoglalója alapján:

A távozó jegybanki döntéshozók pótlásakor a jegybank figyelembe veszi az etnikai és nemi szempontokat is, hogy a társadalom sokszínűsége leképezve legyen.

A stablecoinokat valamilyen módon szabályozni kell.

Messze vagyunk a teljes foglalkoztatottságtól, de az infláció messze a cél fölött van, és még egy ideig tovább nőhet.

A következő év első felében enyhülhet az inflációs nyomás.

Meg kell ismernünk a klímaváltozás miatti gazdasági átállás hatásait, és a Fed dolga, hogy erre a pénzügyi intézményeket is felkészítse.

Az adósságplafont meg kell emelni időben, ha nem így történne, az nagyon káros lesz.

