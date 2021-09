Úgy néz ki, elkerülte Amerika a katasztrófát

Megszavazta a Szenátus az amerikai kormány finanszírozását biztosító törvényt - írja a Reuters.

65-35 arányban megszavazta a Szenátus a törvényt, amely decemberig biztosítja a forrásokat a kormány működéséhez. A törvénytervezetet egyszer már elutasították a republikánusok, azóta azonban sikerült megegyezniük a demokratákkal.

Ha nem szavazták volna meg, akkor a kormányzatnak le kellett volna állítani a működését. Ilyenkor bezárnak a közintézmények és fizetés nélküli szabadságra küldik az alkalmazottakat, erre már többször is volt példa az elmúlt években.

A most elfogadott törvény most visszakerül a Képviselőházhoz, amely (amerikai idő szerint) csütörtök éjfélig szavaz róla, és várhatóan el is fogadja. Ha nem, akkor a kormánynak már holnap le kell állítania a működését.

Címlapkép: Getty Images