Meglepetésre kamatot emelt a lengyel jegybank, szárnyal a zloty

Ma délután tette közzé kamatdöntő ülésének közleményét a lengyel jegybank, amely óriási meglepetést okozott: a központi bank 0,1%-ról 0,5%-ra emelte az irányadó kamatrátát. Az 40 bázispontos emelés azért is meglepő, mert az elemzők a kamat szinten tartására számítottak.

A jegybank döntése azért is meglepő, mert eddig ez a régiós jegybank volt az egyik leglazább, amely a megemelkedett inflációs környezetben is az alapkamat szinten tartása mellett döntött és ezt is kommunikálta. Az új döntés egyértelműen éles szemléletváltást mutat, és meglepte a befektetőket is, a hírre a zloty árfolyama 1% felett erősödött.

A régiós devizák ma egyaránt zuhantak, a lengyel zloty viszont ezzel jócskán felülteljesítővé vált. A befektetők megsejthettek valamit a döntésből, mert már előtte is elvált a zloty árfolyama a többi régiós devizától és erősödésbe kezdett.

A lengyel jegybank hasonlóan meglepőet húzott most, mint a cseh jegybank múlt héten, amely a vártnál sokkal nagyobb mértékű kamatemelést hajtott végre. A Magyar Nemzeti Bank ugyanakkor legutóbbi kamatdöntésekor épp azzal okozott meglepetést, hogy az elemzők által vártnál kisebb kamatemelésről döntött.

