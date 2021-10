Beláthatatlan egészségügyi következményei lehetnek a koronavírusnak, tombol a járvány a szomszédban

Már most a vezető halálozási okok között van a szívbetegség és a stroke a világban, de egy új kutatás szerint ezen betegségek kialakulásának kockázatához még pluszban hozzájárul a koronavírus is. A Nature szaklapban megjelenés előtt álló írás szerint ugyanis rengeteg ember adódhat hozzá még a vírus miatt ehhez a szomorú, már így is több száz millióra rúgó halálozási számhoz – számol be a hírről a Bloomberg.