Érik a baj: földbe állt a német ipar

Váratlanul gyengén teljesített a német ipar augusztusban, az előző hónaphoz képest jelentős visszaesés volt a kibocsátásban, holott az elemzők ennél sokkal kisebb visszaesésre számítottak.

A Destatis ma reggeli közlése szerint a német ipari teljesítmény 4%-kal esett vissza augusztusban az előző hónaphoz képest. És jelentős visszaesésnek tekinthető, az elemzők ugyanis csak 0,4%-os visszaesésre számítottak.

Az előző hónapban még 1,3%-kal tudott nőni a német ipari termelés havi bázison, és bár már számítani lehetett az augusztusi visszaesésre, annak mértéke mindenképp meglepő

és arról árulkodik, hogy az ellátási gondok sokkal komolyabbak, mint azt eddig láttuk.

A német ipar visszaesése európai szempontból is kedvezőtlen fejlemény, súlyánál fogva önmagában is nagy hatást gyakorol az egész eurózóna gazdasági teljesítményére, azonban ha a többi országban is hasonlóan alulbecsültük az ellátási gondok és az energiaárak emelkedését, akkor Európa gyors kilábalásából és a harmadik negyedévre várt gyors bővülésből nem lesz semmi.

A negyedik negyedév még ennél is kedvezőtlenebbül alakulhat, hiszen az energiaárak októberben tovább emelkedtek, és az ellátási gondok sem látszódnak megoldódni, és egyre több hír jön arról, hogy ezek miatt a gyárak ideiglenesen leállíthatják a termelést.

