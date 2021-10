Bréking! Magyarország is csatlakozik a globális minimumadóhoz

Magyarország is csatlakozik a globális társasági minimumadóról szóló nemzetközi megállapodáshoz - jelezte pénteken újságíróknak nyilatkozva Varga Mihály. A pénzügyminiszter később egy rövid videóban is összefoglalta, hogy milyen módosítások történtek az eredeti megállapodáshoz képest, amelyek Magyarország számára kedvezőek.

Varga Mihály bejelentette

A pénzügyminiszter a Reuters tudósítása szerint arról is beszélt, hogy a magyar kormány feltételeit elfogadták a kezdeményezők, ez pedig többek között egy 10 éves átmeneti periódust is tartalmaz.

Sikerült áttörést elérnünk a globális minimumadóról szóló megállapodás ügyében, így Magyarország is jó szívvel csatlakozhat az ügyhöz

- jelentette ki a tárcavezető, feltehetően az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán nyilatkozva. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a jelenlegi 9%-os magyar társasági adókulcs nem változik, mivel célzott megoldás lesz arra, hogy a globális adót beszedjék az érintett országok.

Varga Mihály Facebook-oldalán egy rövid videó is megjelent a témában, amit a tárcavezető azzal indít, hogy magyar győzelem született Párizsban. Csak egy olyan globális minimumadót tudunk elfogadni, ami nem jelent adóemelést Magyarországon, nem veszélyezteti a magyar gazdaság versenyelőnyét és lehetővé teszi, megvédi a magyar emberek munkahelyeit - tette hozzá. Arra is emlékeztetett, hogy 2,5 év kitartó munkája ért be, 100 szövegmódosítási javaslat ért be. A videóban három fontos pontot emelt ki:

Marad 9%-os társasági adó, a magyar cégek fogják a legkisebb mértékű adómértéket fizetni az EU-n belül. A globális adót egy célzott megoldással szedheti be Magyarország.

a magyar cégek fogják a legkisebb mértékű adómértéket fizetni az EU-n belül. A valós gazdasági tevékenységet nem kell megadóztatni. Ez azt jelenti, hogy a vállalati vagyon és a vállalati bérkifizetések egy speciális számítási móddal levonhatóak lesznek az adó mértékéből. Azok a cégek, amelyek nem fiktív, hanem tényleges vagyon- és munkabérkifizetéssel járó tevékenységet folytatnak, azok ezt a kedvezményt igénybe tudják majd venni.

"Olyan kompromisszum született, amihez nyugodt szívvel tudunk majd csatlakozni" - ismételte meg a videóban.

A magyar pozíciót és a társasági adó változását megítélni csak a részletek fényében lehet, a 10 éves átmeneti időszak valóban elkönyvelhető magyar sikerként. A fenti felsorolásból azonban egyelőre nem egyértelmű számunkra, hogy pontosan mi és milyen irányba változik. Hamarosan jelentkezünk részletes értékelésünkkel.

Az ügynek már voltak ebbe az irányba mutató előzményei, így az e heti fejlemények fényében ez nem váratlan lépés:

Magyarország felzárkózik

A gazdaság gyorsan vissza tudta nyerni azt a növekedési képességét, amellyel a járvány előtt rendelkezett, idén várhatóan 7-7,5 százalékkal, jövőre 5,5-6 százalékkal növekedhet a GDP - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán pénteken Budapesten.

Hozzátette: az uniós átlagnál magasabb - a második negyedévben közel 18 százalékos, az év első felében 7,6 százalékos - volt a növekedés mértéke Magyarországon, így újra felzárkózási pályára került az ország.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumán a budapesti Kempinski Hotel Corvinus szállodában 2021. október 8-án. Varga Mihály elmondta, hogy a gazdaság gyorsan vissza tudta nyerni azt a növekedési képességét, amellyel a járvány előtt rendelkezett, idén várhatóan 7-7,5 százalékkal, jövőre 5,5-6 százalékkal növekedhet a GDP.