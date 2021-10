Tíz százalékos béremelést ígért Orbán Viktor a sztrájkra készülő tanároknak

Most úgy látom, hogy jövőre 10 százalékos béremelésre van lehetőség, majd 2023-ban jöhet egy komolyabb bérrendezés a pedagógusoknál – mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, hogy jó esély van januártól a bruttó 200 ezer forintos minimálbérre, de egyelőre nincs megegyezés, ahogy a 13. havi nyugdíj 2022-es kifizetését sem lehet biztosra ígérni.

A rezsi rendkívül érzékeny dolog az olyan országok számára, mint Magyarország. Meg kell védenünk a rezsicsökkentést – mondta az Európában elszálló energiaárakkal kapcsolatban Orbán Viktor. A kormányfő szerint az üzemanyagárakon a magyarok is érzik a világpiaci energiaárak emelkedését. Szerinte a két hét múlva esedékes következő uniós csúcson is napirendre kell tűzni a rezsikérdést, hiszen nem lehet megkerülni az Európai Bizottság felelősségét a kialakult helyzetben.

A kormány döntött béremelésekről is, januártól az ápolók fizetése 21%-kal, a bölcsödei dolgozók, a szociális dolgozók és a kulturális szférában dolgozók bére 20%-kal emelkedik – jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök persze elismerte, hogy mások is „sorban állnak” béremelésért, a pedagógusok sztrájkfenyegetésével kapcsolatban kiemelte:

A pedagógusoknak igazuk van, hiszen ők voltak az elsők a bérrendezéssel, azóta viszont a többi bér is emelkedett, hátrébb sorolódtak és infláció is volt. Most úgy látom, hogy jövőre lehetséges egy 10 százalékos béremelés, majd 2023-ban egy komolyabb bérrendezés.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a szakszervezetek most bejelentett sztrájkfenyegetése után tárgyalni fognak a tanárokkal, arra törekednek, hogy hosszútávú megállapodást írjanak alá.

Nem mondtam le arról, hogy 2022-ben a teljes 13. havi nyugdíjat visszaadjuk. De ennek jelenleg nincsenek meg a feltételei, ha a következő három-négy hónapban jól tesszük a dolgunkat, akkor teljesíthető – mondta a kormányfő.

A januártól tervezett bruttó 200 ezer forintos minimálbérrel kapcsolatban hozzátette: a vállalkozások azt mondják, hogy ez számukra nem kigazdálkodható. Ezért cserébe adót fognak csökkenteni, jelenleg még a számokról folyik a vita, de

nem vagyunk messze a megállapodástól.

A magyar államadósság továbbra is magas, vékony jégen állunk. Ha egy országban a GDP 75-80%-a az adósság, akkor egy rossz döntés is végzetes lehet. Éppen ezért az adósságot vissza kell csökkenteni 50 százalék környékére, ez hatalmas munka lesz a következő években – mondta Orbán. Az uniós helyreállítási alappal kapcsolatos vitákról Orbán Viktor elmondta, hogy az Unió visszaél a hatalmával, túlterjeszkedik azokon a jogkörökön, melyek megilletik. Azzal ugyanis maga befolyásolja a versenyt, hogy bizonyos országoknak már rég kifizette a forrásokat, miközben másoknak hónapok óta várakozniuk kell.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy felveszi a koronavírus elleni harmadik védőoltást. és mindenkinek ugyanezt tanácsolta. Közölte: a Covid-19 még fiatal vírus, így senki nem tud semmi biztosat, de már a többedik variáns tombol, és várhatóan lesznek újabbak is. Amit azonban minden orvos biztosan mond, hogy az oltás működik, és a harmadik jobb, ha van, mint ha nincs - fejtette ki. Hozzátette: az őszi időjárás miatt is gyorsabban terjed most a kórokozó.