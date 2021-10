Itt az újabb rekord - Terjed a világban a koronavírus

Hivatalosan az Egyesült Államokban azonosították a legtöbb koronavírus-fertőzöttet, 44,3 millió főt a mai napig. A halálos áldozatok száma 712 695 fő. Indiában 33,9 millió fertőzöttet és 450 375 halálos áldozatot tartanak számon, míg Brazíliában 21,5 millió fertőzöttről és 600 425 halálos áldozatról adtak számot.

A koronavírus-járvány egyre nagyobb problémát jelent Európában, terjedésének megakadályozása érdekében sorra hozhatják a szigorító intézkedéseket az országok.

Lettországban három hónapra egészségügyi vészhelyzetet és korlátozó intézkedéseket hirdettek a koronavírus gyors terjedésének megfékezésére. Eközben piros kategóriába került két magyarországi régió is az ECDC legfrissebb koronavírus-térképén, köztük Budapest is és a többi régió is narancssárga besorolás alá esik.