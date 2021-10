Alig múlt el a baj, ismét nehéz helyzetbe kerültek a vendéglátósok egy új kormányrendelet miatt

A kormány elfogadott egy olyan rendeletet, amely kötelezővé teszi a szakképesítést a konyhán dolgozóktól - szúrta ki a 444 . A rendeletmódosítás nehéz helyzetbe hozza a vendéglátó szektort, amely egyébként is munkaerőhiánnyal küzd, és a járvány is megviselte.

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet augusztus végén jelent meg a Magyar Közlönyben, és szeptember elsejével lépett életbe. A rendelet azt mondja ki, hogy cukrászati készítmények, fagylalt készítését, valamint meleg és hideg ételek, italok készítését csak olyan személy végezheti, akinek van szakképesítése.

A rendelet az édességkészítő, pék-cukrász, sütő-és cukrászipari technikus, cukrász, cukrász szaktechnikus, diétás cukrász, szakács, szakácssegéd, szakács szaktechnikus, diétás szakács, vendégtéri szaktechnikus képzettségeket érinti.

A meleg és hideg ételek, italok felszolgálásához azonban továbbra sincs szükség szakképesítésre.

Az előző 21/2010-es NFGM rendeletben még volt egy olyan kitétel, hogy a szakképzettség előírása nem vonatkozik a büfétermékek készítésére, a mostani rendeletből viszont ez kimaradt, azaz mostantól a balatoni lángossütőnek vagy gyroskészítőnek is szakképesítéssel kell rendelkezniük - írja a lap.

A rendelet elsősorban a büfésekkel, kisebb éttermeket érinti kedvezőtlenül, akik legtöbbször diákokat vagy betanított munkásokat alkalmaznak a munkaerőhiány vagy az alacsonyabb bérigények miatt. A turizmus már egyébként is jó ideje munkaerőhiánnyal küzdött, amit csak tovább tetőzött a járvány, amely után sokan nem tértek vissza a szektorba.

A 444 szerint a vendéglátós Facebook-csoportokban is arra panaszkodnak az emberek, hogy egy zöldségszeleteléshez vagy húsklopfoláshoz nincs is szükség képzettségre, és ezeket a munkákat legtöbbször olyan emberek végzik, akiknek csak általános iskolai végzettségük van, de örülnek, hogy kaptak munkát, és azt általában nagyon jól is végzik. Mások szerint szintén nagyon sok az olyan, akik évek óta dolgoznak betanított munkásként, és nekik bár nincs róla papírjuk, sokszor nagyobb a tapasztalatuk, mint egy frissen végzett szakmunkásnak. De vannak olyanok is, akik szerint javulni fog az ételek minősége, ha azokat szakképzett kezek készítik majd.

A rendelet legkevésbé a drágább, prémium kategóriás éttermeket érinti, mert ott eleve elvárás a szakképzettség, miközben a kisebb balatoni büfék már évek óta munkaerőhiánnyal küzdenek.

A rendelet szintén kedvezőtlenül érintheti az olyan nagy gyorsétterem-láncokat, mint a McDonald's, a Burger King vagy a KFC, akiknek éppen azért van annyi dolgozójuk amennyi, mert nem kell a szalagszerű hamburgerkészítéshez szakképzettség.

